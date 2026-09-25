Ethereum’da 3 bin dolar eşiği izlenirken tasfiye riski arttı

Ethereum son toparlanmanın ardından daha dalgalı bir döneme girdi. 24 Eylül verilerine göre ETH yaklaşık 2.675 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp %3,80 olurken işlem hacmi 17 milyar dolar civarında seyretti. Piyasada alıcılar son kırılımı korumaya çalışırken satıcılar yükselişin hız kaybettiğine işaret eden yeni sinyalleri izliyor.

2.540 dolar bölgesi yeniden öne çıktı

Son yükseliş sırasında 2.530 ile 2.540 dolar aralığı Ethereum için önemli bir teknik eşik haline geldi. ETH bu bölgenin altında birkaç seans boyunca yatay seyrettikten sonra 2.800 dolara doğru yükseldi, ancak bu seviyede satış baskısıyla karşılaştı. Devam eden geri çekilme, daha önce direnç olarak çalışan bu alanı yeniden gündeme taşıdı.

Piyasa analisti Wealthmanager, günlük grafikte yaklaşık 2.539 dolar seviyesini olası yeniden test noktası olarak öne çıkarıyor. Analiste göre bu bölgeden güçlü bir tepki gelmesi, alıcıların kırılımı savunduğunu gösterebilir ve son zirvelerin yeniden denenmesinin önünü açabilir.

Wealthmanager, 2.539 dolar civarındaki korunmanın sürmesi halinde Ethereum’un yeniden yukarı yönlü ivme kazanabileceğine dikkat çekiyor.

3 bin dolar ihtimali masada, ancak düzeltme riski korunuyor

RektProof, Ethereum’un daha derin bir düzeltme başlamadan önce 3.000 dolara doğru bir hamle daha yapabileceğini değerlendiriyor. Buna karşın bu seviyeye ulaşılması tek başına kalıcı bir yükseliş trendinin başladığını göstermeyebilir. Mevcut fiyat aralığının altında hala güçlü likidite alanları bulunuyor.

Analistin senaryosunda 3.000 ile 3.200 dolar bandı güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu aralıktan gelecek olası bir reddin fiyatı 2.300 dolar civarındaki eşit diplerin bulunduğu alana çekebileceği belirtiliyor. Buna karşılık direncin kalıcı biçimde aşılması düşüş yönlü senaryoyu zayıflatabilir.

Kısa vadede sahte kırılım ve daha derin sarkma olasılığı izleniyor

IncomeSharks, son düzeltmenin daha geniş çaplı toparlanmayı tamamen bozmayabileceğini savunuyor. Analist, ETH’nin kısa süreliğine son işlem aralığının altına sarkıp ardından yeniden toparlandığı bir sahte kırılım ihtimaline dikkat çekiyor. Bu senaryoda 2.100 ile 2.200 dolar bandına doğru bir likidite temizliği görülebilir.

Ethereum Vakfı, ağın çekirdek geliştirme sürecini koordine eden ve ekosistemin büyümesini destekleyen başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor. Ancak bu değerlendirmelerde öne çıkan fiyat senaryoları, vakfın resmi yönlendirmesinden değil bağımsız piyasa analistlerinin grafik okumalarından oluşuyor.

IncomeSharks, olası bir aşağı sarkmanın kalıcı trend dönüşü anlamına gelmeyebileceğini, hızlı bir geri alımın daha güçlü toparlanma beklentisini destekleyebileceğini vurguluyor.

Kaldıraçlı uzun pozisyonlar baskıyı artırıyor

Celal Küçüker, son yükselişin ardından biriken kaldıraçlı uzun pozisyonların Ethereum’u kısa vadede daha kırılgan hale getirdiğini belirtiyor. Analiste göre yakın desteklerin kaybedilmesi durumunda tasfiyelerin devreye girmesiyle yaklaşık %20’lik sert bir geri çekilme riski oluşabilir. Bununla birlikte bu senaryo henüz doğrulanmış değil; alıcıların desteği koruması halinde baskı hafifleyebilir.

Yakın vadede 2.630 ile 2.600 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak izleniyor. Bunun altında 2.540 ile 2.530 dolar bandı ana kırılım testi alanı olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 2.800 dolar ilk güçlü direnç, 3.000 ile 3.200 dolar aralığı ise satış baskısının artabileceği üst bölge olarak değerlendiriliyor. Daha iyimser tabloda 3.391 dolar seviyesi de izlenen hedefler arasında yer alıyor.