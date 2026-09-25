XRP ve Ethereum kritik desteklerini korurken yön arayışı sürüyor

XRP, Dogecoin, Ethereum ve Stellar son yükselişlerin ardından düzeltme sürecine girse de teknik görünümde ana yapı büyük ölçüde korunuyor. Dört varlıkta da öne çıkan ortak başlık, son kırılımların ardından destek bölgelerinin test edilmesi ve alıcıların bu seviyelerde nasıl tepki vereceğinin izlenmesi oldu.

XRP’de 1,35 ile 1,40 aralığı öne çıkıyor

XRP, kısa süreli sert yükselişle 1,65 dolara yaklaştıktan sonra 1,50 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Eylül başına kıyasla teknik yapının belirgin biçimde güçlendiği görülürken, sonraki geri çekilmeye rağmen aşağı yönlü baskının henüz ana görünümü bozmadığı değerlendiriliyor.

En dikkat çekici gelişme, ağustos sonu ile eylül dönemindeki zirveleri birleştiren düşen direnç çizgisinin aşılması oldu. Fiyat 1,40 dolar civarında bu hattın üzerine çıktı ve ardından 1,55 ile 1,60 dolar bandına doğru hızlandı. Kırılım sırasında işlem hacmindeki artış da hareketin önceki toparlanma denemelerine göre daha güçlü bir zemin bulduğuna işaret etti.

XRP’de 1,35 ile 1,40 dolar aralığı ana destek bölgesi olarak öne çıkarken, 1,55 doların yeniden kazanılması halinde 1,60 ile 1,65 dolar bandı tekrar gündeme gelebilir.

XRP, şu anda temel hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görüyor. 200 günlük ortalama yaklaşık 1,36 dolarda bulunurken, daha kısa vadeli ortalamalar da fiyatın altında yukarı yönlü seyrediyor. Bu nedenle 1,35 ile 1,40 dolar bölgesi güçlü bir destek kümesi oluşturuyor. Buna karşılık 1,60 ile 1,65 dolar çevresindeki reddedilme, satıcıların üst seviyelerde varlığını koruduğunu gösteriyor. Aşağı yönlü hareketin derinleşmesi halinde ilk izlenecek seviye 1,45 dolar, daha sert zayıflamada ise 1,35 doların altı olacak.

Dogecoin 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyor

Dogecoin de benzer bir tablo sergiledi. Fiyat yaklaşık 0,087 dolardan 0,10 doların üzerine çıktıktan sonra kar satışlarıyla karşılaştı. DOGE, 0,0955 dolar civarında işlem görürken grafikte en önemli teknik eşiklerden biri olan 200 günlük ortalamanın hemen üzerinde bulunuyor. Bu seviye yaklaşık 0,093 dolara denk geliyor.

Yaz boyunca bu ortalamanın altında zorlanan DOGE, ağustostaki kısa testin ardından son yükselişte hacim desteğiyle güçlü bir kırılım üretti. Şimdi piyasanın odağı, bu kırılımın kalıcı desteğe dönüşüp dönüşmeyeceğinde. Son mum yapısı, alıcıların 0,092 dolar civarında devreye girdiğini ve fiyatı yeniden 0,096 dolara yaklaştırdığını gösteriyor.

DOGE’de 0,093 ile 0,095 dolar bandının korunması yükseliş yapısını desteklerken, 0,10 doların aşılması halinde 0,105 ve ardından 0,11 dolar bölgesi yeniden test edilebilir.

Buna karşın 0,092 ile 0,093 dolar bandının altında sert bir kapanış gelirse bir sonraki ana destek 0,087 ile 0,088 dolar aralığında izlenecek. Bu bölgenin altında ise 0,082 ile 0,085 dolar bandındaki hareketli ortalama kümesi daha güçlü savunma alanı olarak öne çıkıyor.

Ethereum yükseliş trendini koruyor

Ethereum, 2.800 dolar çevresindeki son zirveden geri çekilmiş olsa da daha geniş teknik görünümde yukarı yönlü yapı sürüyor. ETH, üç günlük düşüş serisinin ardından 2.673 dolarda işlem görüyor. Buna rağmen düzeltmenin ana yükseliş trendine şimdiye kadar sınırlı zarar verdiği görülüyor.

Yapısal değişim, Ethereum’un 2.000 doların altından yükselip ağustosta 200 günlük ortalamasını güçlü biçimde geri almasıyla belirginleşti. Ardından fiyatın hemen geri çekilmek yerine 2.400 ile 2.550 dolar arasında haftalar boyunca yatay seyretmesi, sonraki 2.800 dolar atağı için zemin hazırladı. Kısa vadede 2.600 ile 2.650 dolar bandı ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin korunması halinde 2.750 ile 2.800 dolar aralığına yeni bir deneme gelebilir.

Fiyat 2.600 doların altına sarkarsa 2.500 ile 2.520 dolar bandındaki kısa vadeli yükselen ortalama bir sonraki önemli destek olacak. Yukarı yönde ise daha güçlü bir hareket için 2.800 doların üzerinde net kapanış gerekiyor. Böyle bir senaryo, psikolojik 3.000 dolar eşiğinin yeniden gündeme gelmesini sağlayabilir.

Stellar 0,20 doların üzerinde konsolide oluyor

Stellar, uzun vadeli direnç yapısını aşmasının ardından 0,20 doların üzerinde tutunuyor. XLM, yaklaşık 0,18 dolardan 0,225 dolara kadar yükseldi ve sonrasında 0,209 dolara doğru geri çekildi. En önemli teknik gelişme, 0,189 dolardaki 200 günlük ortalamanın yukarı kırılması oldu.

Bu seviye önceki toparlanma denemelerinde fiyatı sık sık sınırlamıştı. Son yükselişte ise artan işlem hacmiyle bu engel aşıldı. Fiyat önce 0,216 dolara ulaştı, ardından 0,225 dolara uzanan fitil oluşturdu. Sonrasında satıcılar varlığı kısa süreliğine 0,20 dolara geri çekti, ancak alıcılar bu düşüşün bir bölümünü telafi etti.

XLM, önceki kırılım bölgesinin üzerinde kaldığı sürece teknik görünüm olumlu kabul ediliyor. İlk önemli destek 0,20 dolar seviyesinde bulunurken, sonraki destek 200 günlük ortalamanın yer aldığı 0,188 ile 0,190 dolar bandında yer alıyor. Yukarıda ise 0,215 ile 0,225 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olmaya devam ediyor. Bu bandın aşılması halinde 0,235 dolar seviyesi, yani haziran zirvesi, yeni hedef olarak öne çıkabilir.