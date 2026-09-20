Ethereum’da 3 bin dolar eşiği yeniden gündeme geldi

Ethereum, haftanın başında 2.400 doların altını gördükten sonra yeniden 2.500 ile 2.550 dolar bandına toparlandı. Böylece fiyat, kısa süre önce kritik kırılma noktası olarak öne çıkan 2.550 dolar bölgesine yeniden yaklaşmış oldu. Piyasada odağın yalnızca bu seviyenin aşılıp aşılamayacağından çıkıp, 2026 sonuna kadar olası yukarı alanın ne kadar genişleyebileceğine kaydığı görülüyor.

Kritik eşik 2.550 dolar

Kısa vadede teknik görünümdeki temel mesele değişmedi. Ethereum’un 2.550 doların üzerine yalnızca anlık olarak çıkması değil, bu seviyenin üzerinde kalıcı destek oluşturması gerekiyor. Böyle bir durumda 2.700 ve 2.800 dolar seviyeleri sıradaki önemli duraklar olarak izlenebilir. 2.800 doların aşılması halinde psikolojik açıdan önem taşıyan 3.000 dolar seviyesi yeniden güçlü biçimde gündeme gelebilir.

Ethereum’un kısa vadeli teknik sorunu değişmedi; 2.550 doların üzerinde destek oluşturması, yukarı yönlü senaryonun güçlenmesi açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Yaklaşık 2.500 dolar düzeyinden 3.000 dolara ulaşılması için fiyatın yaklaşık yüzde 20 yükselmesi gerekiyor. Bu oran kayda değer olsa da, güçlü kripto para rallilerinde Ethereum’un daha büyük hareketler ürettiği dönemler daha önce de görüldü.

ETF akışları yeniden pozitife döndü

Kurumsal talep tarafında ise daha dengeli bir görünüm oluşmaya başladı. Farside Investors verilerine göre ABD’deki spot Ethereum ETF’leri, hafta içinde üç işlem seansında 400 milyon doların üzerinde çıkış yaşanmasının ardından yeniden pozitif net akış kaydetti. Farside Investors, borsa yatırım fonlarına ilişkin günlük giriş ve çıkış verilerini izleyen bir piyasa veri platformu olarak biliniyor.

ABD spot Ethereum ETF’lerinde üç seanstaki 400 milyon doları aşan çıkışın ardından net akışların yeniden artıya dönmesi, kurumsal ilginin tamamen kaybolmadığına işaret ediyor.

Bu tablo, fiyatın yalnızca teknik dirençlerle değil, aynı zamanda yatırımcı akımlarıyla da şekillendiğini gösteriyor. ETF tarafında girişlerin sürmesi, daha geniş kripto para piyasasında risk iştahının korunması ve dolaşımdaki likit arzın daralmayı sürdürmesi halinde daha güçlü bir yükseliş zemini oluşabilir.

Arz tarafında sıkışma dikkat çekiyor

Arz dinamikleri de Ethereum için izlenen başlıca başlıklardan biri haline geldi. Dolaşımdaki tüm ETH’nin yaklaşık yüzde 35’inin stake edildiği, buna karşılık borsalardaki bakiyelerin gerilediği aktarılıyor. Bu eğilim, satışa hazır likit arzın azalabileceğine işaret ediyor.

Daha yüksek hedefler için ise daha güçlü bir ikinci yükseliş dalgası gerekecek. Ethereum’un 2.500 dolar civarından 3.500 dolara çıkabilmesi için yaklaşık yüzde 40 değer kazanması gerekiyor. Böyle bir senaryonun yalnızca teknik kırılmayla sınırlı kalmayacağı, ETF girişlerinin kalıcı hale gelmesi, piyasa genelinde risk iştahının güçlenmesi ve likit ETH arzındaki daralmanın sürmesiyle desteklenebileceği değerlendiriliyor.

Borsalardaki Ethereum rezervlerinin düşmesi de bu görüşü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Stake işlemleri ve borsalardan çekilen varlıkların artması, piyasadaki satılabilir ETH miktarını azaltarak yukarı yönlü hareket alanını genişletebilir.