BitMine, Ethereum varlıklarının %86,5’ini stake etmeye devam ediyor

Tom Lee’nin yönettiği BitMine, Ethereum birikimini stake etmeyi sürdürerek kurumsal tarafta en büyük ETH sahiplerinden biri olma konumunu güçlendirdi. Zincir üstü verilere göre şirket son hamlesinde 159.728 ETH daha stake etti.

Stake edilen miktar 5,23 milyon ETH’ye ulaştı

Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre son eklemeyle birlikte BitMine’ın stake ettiği toplam Ethereum miktarı 5,23 milyon ETH’ye çıktı. Bu tutarın yaklaşık piyasa değeri 12,78 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirketin elindeki toplam Ethereum varlıklarının %86,5’inin stake edilmiş durumda olduğu görülüyor. 21 Ekim itibarıyla bu büyüklük, dolaşımdaki toplam Ethereum arzının yaklaşık %5’ine karşılık geliyor.

Lookonchain verileri, BitMine’ın 159.728 ETH daha stake ettiğini ve şirketin toplam stake edilmiş Ethereum varlığının 5,23 milyon ETH’ye yükseldiğini gösteriyor.

Kurumsal Ethereum stratejisi sürüyor

BitMine’ın son adımı, şirketin piyasa dalgalanmalarına rağmen Ethereum odaklı stratejisinden geri adım atmadığını ortaya koydu. Bu tablo, kurumsal ölçekte Ethereum tutan şirketler arasında BitMine’ı daha da öne çıkarıyor.

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Fiyat toparlanırken ilgi yeniden arttı

BitMine’ın stake hamlesi, Ethereum piyasasında sert dalgalanmaların ardından toparlanma işaretlerinin güçlendiği bir döneme denk geldi. Son haftalarda oynaklığın yüksek seyrettiği ortamda bu ölçekte bir kurumsal tahsis, yatırımcıların odağını yeniden Ethereum’a çevirdi.

Ethereum son 24 saatte %2,78 yükselerek 2.450 dolar civarında işlem gördü. Fiyattaki bu toparlanma ile BitMine’ın uzun vadeli pozisyonunu büyütmesi, piyasada temkinli de olsa güven duygusunu destekledi.

BitMine’ın toplam Ethereum varlığının büyük bölümünü stake etmeye devam etmesi, şirketin ETH için uzun vadeli beklentisini koruduğuna işaret ediyor.

Kurumsal cüzdanların attığı adımlar, özellikle Ethereum gibi büyük ağlarda arzın dolaşımdaki yapısı ve yatırımcı algısı açısından yakından takip ediliyor. BitMine’ın mevcut büyüklüğü, şirketi sadece büyük bir kurumsal yatırımcı değil, aynı zamanda Ethereum ekosisteminde etkili bir oyuncu haline getiriyor.