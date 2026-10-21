Bitcoin yükseliyor, 84 bin dolar geçildi: Yüksek getiri için meme coinlerde yeni arayış

Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 84 bin doların üzerine çıkarak 84.134 dolara ulaştı. Yükseliş, ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) para girişinin sert biçimde yavaşladığı bir dönemde geldi. BlackRock’ın alımları devam etse de piyasanın önünde, önceki yatırımcıların maliyetlerinin yoğunlaştığı önemli direnç seviyeleri bulunuyor.

Kripto piyasasının daha yüksek risk taşıyan meme coin tarafında ise alıcıların ilgisini koruyabilmek ayrı bir sorun. Yeni tokenların büyük bölümünde işlemlerin kısa sürede durduğunu gösteren veriler, projelerin fiyat beklentisinin yanında nasıl bir ürün geliştirdiğini de önemli hale getiriyor. BNB Chain üzerinde yapay zeka destekli bir meme coin çıkarma platformu geliştiren MemeToro ($MT) da bu alanda, önceden yayımlanan kurallar ve açık kaynak kod üzerine kurulu bir model sunmayı amaçlıyor.

Bitcoin’de ETF talebi ve 87.700 dolar eşiği izleniyor

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri, 20 Ekim’de 23,16 milyon dolar net giriş kaydetti. Önceki işlem günündeki 526,7 milyon dolara göre yaklaşık %96’lık gerileme yaşandı. Bu düşüş, mevcut yatırımların çekilmesini değil, fonlara giren günlük net yeni sermayenin azalmasını ifade ediyor.

BlackRock’ın IBIT fonuna 29,86 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonuna 3,58 milyon dolar giriş olurken Bitwise’ın BITB fonundan 10,29 milyon dolar çıktı. Önceki gün ise BlackRock tek başına 665,2 milyon dolar çekmiş, diğer fonlardaki çıkışlar nedeniyle sektörün toplam net girişi bu tutarın altında kalmıştı.

Yaklaşık bir ayın en güçlü günlük girişinin ardından gelen yavaşlamaya rağmen iki günlük toplam 549,9 milyon dolarla pozitif kaldı. Bununla birlikte, 7–8 Ekim’de yaşanan toplam 729 milyon dolarlık çıkış da dikkate alındığında, kurumsal talebin henüz istikrarlı bir seyir izlemediği görülüyor. Fed’in 28 Ekim’deki faiz kararı öncesinde bu dalgalı görünüm önemini koruyor.

Bitcoin’in mevcut fiyatının üzerinde ilk önemli eşik 85.000 dolar. Glassnode’a göre 2025’in son dönemlerinde alım yapan yatırımcıların ortalama maliyeti yaklaşık 87.700 dolarda bulunuyor. Bu seviye, Bitcoin’in yaklaşık 87.490 dolarlık yıl başlangıç fiyatı ve 87.165 dolar civarındaki 20 aylık hareketli ortalamayla aynı bölgede yer alıyor.

Zarardaki yatırımcıların maliyetlerine yaklaştıkça satış yapabilmesi, bu alanı güçlü bir direnç bölgesine dönüştürüyor. Bölgenin kalıcı biçimde aşılması 90.000 dolara yönelişi destekleyebilir; ancak bunun için spot alımların güçlenmesi gerekiyor. Aşağıda ise ETF varlıklarının yaklaşık 81.500 dolarlık ortalama maliyetinin de bulunduğu 80.000–81.500 dolar aralığı izleniyor. Bu desteğin kaybedilmesi halinde Glassnode’un “True Market Mean” göstergesinin yer aldığı yaklaşık 78.000 dolar gündeme gelebilir.

İşlemlerin bölgesel dağılımı da dikkat çekiyor. Galaxy Araştırma Başkanı Alex Thorn’un paylaştığı verilere göre 1–20 Ekim döneminde Bitcoin’in Asya seansındaki kümülatif getirisi %3,9, ABD seansındaki getirisi %1,1 oldu. Avrupa seansında ise %5,5 kayıp yaşandı. Aynı dönemin alıp elde tutma getirisi eksi %0,7 olarak hesaplandı.

Türev piyasasında ise opsiyonların ağırlığı artıyor. CoinDesk’in aktardığı Volmex verilerine göre Bitcoin opsiyonlarının toplam Bitcoin türevlerindeki açık pozisyon payı, yıl başındaki yaklaşık %50’den %60’a yaklaştı. Yaklaşık 129 milyar dolarlık toplam türev açık pozisyonunun 76 milyar dolarını opsiyonlar oluşturuyor. ETF bağlantılı opsiyonların büyüklüğü yaklaşık 36 milyar dolar, IBIT opsiyonlarınınki ise yaklaşık 35 milyar dolar seviyesinde. Volmex, bu değişimi risk yönetimine verilen önemin artmasıyla ilişkilendiriyor.

Buna karşılık her büyük yatırımcı Bitcoin ağırlığını artırmıyor. Zincir üstü analist Ai Yi’nin takibindeki bir balina, beş günlük aranın ardından üç adres üzerinden Bitcoin karşılığında yaklaşık 7,5 milyon dolar değerinde 3.038,73 ETH aldı. Yatırımcının 11 Ekim’den bu yana benzer takaslarla biriktirdiği miktar 46.103,3 ETH’yi aşarken toplam işlem değeri 115 milyon doların üzerine çıktı.

MemeToro, meme coin üretimini açık kurallara bağlamayı hedefliyor

Bitcoin’de kurumsal talebin sürekliliği tartışılırken meme coin piyasasında temel sorun, yeni çıkan tokenların kalıcı alıcı bulabilmesi. Crypto Haberleri’in 18 Ekim’de aktardığı CoinGecko verilerine göre sektörün toplam piyasa değeri yaklaşık 29,9 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise 3,4 milyar dolar seviyesindeydi. Dogecoin, Shiba Inu ve PEPE, toplam değerin yaklaşık %56’sını oluşturuyordu.

Yeni projelerdeki görünüm daha kırılgan. Bitquery araştırmasına göre Pump.fun üzerinde çıkarılan tokenların %79’u yalnızca ilk gün işlem gördü. Beş hafta sonra işlem görmeye devam edenlerin oranı ise %1,5’te kaldı. Bu veriler, token çıkarmanın tek başına sürdürülebilir bir piyasa oluşturmadığını gösteriyor.

MemeToro, geliştirdiği platformda yapay zekanın haberleri ve X üzerindeki konuşmaları inceleyerek meme coin fikirleri üretmesini, ardından bu fikirlerin gerekçelerini kamuya açık biçimde açıklamasını planlıyor. Her token çıkarma işleminin koşulları, incelenebilir bir dosyada tutuluyor. “FairLaunchEscrow” adlı akıllı sözleşme bu koşulları uygularken yapay zeka fonları elinde tutmuyor.

Projenin MIT lisansıyla yayımlanan GitHub deposunda yapay zeka bileşeni, işlem koşullarını tanımlayan dosya yapısı, escrow sözleşmesi ve otomatik testler bulunuyor. Ekip, mevcut sürümü ilk çalışan ürün olarak tanımlıyor; tam platformun geliştirilmesi ise Web3 güvenlik şirketi Coinsult ile birlikte sürüyor.

Platformun kendi tokenı $MT, ön satışın 9. aşamasında 0,00649 dolardan sunuluyor. Token dağılımına göre toplam 1,2 milyar tokenın %71’i halka satışa, %2’si ekibe ayrılmış durumda. Projenin açıklamasına göre alıcılar tokenlarını satın alma sırasında doğrudan cüzdanlarına alıyor ve ön satış tokenlarına kilit uygulanmıyor. Her aşamanın fonlama hedefi bulunuyor; hedef tamamlandığında sonraki aşama daha yüksek fiyatla açılıyor. Bu fiyatlandırma yapısı, tokenın daha sonra piyasada hangi değerden işlem göreceğini garanti etmiyor.

Proje, $MT token sözleşmesinin Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlendiğini belirtiyor. Ancak bu denetimlerle platformun token çıkarma sözleşmelerini ayırmak gerekiyor: FairLaunchEscrow dahil bu sözleşmeler henüz bağımsız denetimden geçmiş değil. Token oluşturma ve likidite sağlama işlevleri, kamuya açık fonlama sayfası ve koşulları tanımlayan dosya standardının tamamlanması da yol haritasında bulunuyor. Ekibin takma adlarla faaliyet göstermesi nedeniyle değerlendirmede yayımlanan kod, denetimlerin kapsamı ve geliştirmenin ilerleyişi belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Bitcoin açısından 84 bin doların aşılması, fiyatı ilk direnç olan 85 bin dolara yaklaştırdı; ancak ETF girişlerindeki yavaşlama, yükselişin aynı güçte kurumsal alımla desteklenmediğini gösteriyor. MemeToro açısından ise ön satışın ilerlemesinden daha önemli sınav, açık kaynak prototipin bağımsız denetimleri tamamlanmış ve kullanılabilir bir platforma dönüşmesi olacak. Mevcut token denetimleri bu sürecin bir parçasını oluşturuyor; geliştirilmekte olan platformun tamamına ilişkin güvence anlamına gelmiyor.

Meme coinlerde yüksek getiri arayanlar için asıl ilgi çekici nokta, bir projeyi geniş kitlelere ulaşmadan keşfedebilmek. Ön satışının 9. aşamasında bulunan MemeToro, bu açıdan yakından incelenebilecek projelerden biri. Erken katılımın taşıdığı yüksek riski de hesaba katarak, projenin ne geliştirdiğine, token dağılımına ve denetim raporlarına göz atmak için resmi sitesi iyi bir başlangıç olabilir. Ama yatırım kararınızı vermeden önce detaylı araştırma yapmanız önerilir.