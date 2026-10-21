Saylor, Bitcoin’de dört yıl sürebilecek boğa dönemi öngörüyor

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Schwab Network’e yaptığı açıklamada Bitcoin‘in yeni bir boğa piyasasına girdiğini ve daha geniş çaplı yükselişin dört yıl sürebileceğini söyledi. Bitcoin haber akışındaki piyasa görünümünde 83.700 dolar civarında işlem görürken, teknik göstergeler genel eğilimin olumlu kaldığına, kısa vadeli ivmenin ise karışık seyrettiğine işaret etti.

12 ay içinde 100 bin dolar beklentisi

Saylor, Bitcoin’in gelecek 12 ay içinde yeniden 100.000 doların üzerine çıkmasını beklediğini, ancak bu seviyeye 2026 sonundan önce kesin olarak ulaşılacağını garanti etmediğini belirtti. Bitcoin’in 100.000 dolara yükselmesi için mevcut seviyesinden yaklaşık yüzde 19,4 değer kazanması gerekiyor.

Michael Saylor, Bitcoin’de yeni bir boğa koşusunun başladığını düşündüğünü ve bu dönemin dört yıl sürebileceğini söyledi.

Bitcoin, Ekim 2025’te görülen yaklaşık 126.198 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor. Bu nedenle 100.000 dolar seviyesi güçlü bir toparlanmaya işaret etse de yeni bir rekor anlamına gelmeyecek.

Saylor, son dönemdeki piyasa baskısını sıkı para politikası, dış ticaret politikaları ve yapay zekanın yatırım sermayesi için yarattığı rekabetle ilişkilendirdi. Buna karşın bu etkenlerin Bitcoin’in temel yatırım tezini zayıflatmadığını savundu.

Teknik görünümde olumlu tablo, kısa vadede temkinli sinyaller

TradingView verilerine göre BTCUSD için genel teknik değerlendirme al yönünde şekillendi. Hareketli ortalamalar güçlü al sinyali üretirken, osilatörler nötr bölgede kaldı. Bu tablo, ana eğilimin yapıcı olduğunu ancak kısa vadede güçlü bir hızlanmanın henüz netleşmediğini gösteriyor.

Bitcoin ayrıca 10, 20, 50 ve 200 dönemlik üstel hareketli ortalamaların üzerinde işlem gördü. Göreceli Güç Endeksi 54 seviyesinde bulunurken, Ortalama Yön Endeksi yaklaşık 19 olarak ölçüldü. Bu veriler, piyasada aşırı alım görüntüsü oluşmadığını ve trend gücünün sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Kısa vadede 82.000 ile 83.000 dolar aralığı önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkarken, 84.700 ile 89.000 dolar bandı yukarı yönlü hareketin önündeki ana alan olarak izleniyor. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşılması, toparlanmanın güç kazanması açısından belirleyici olabilir.

Düzenleme ve Strategy’nin bilançosu izleniyor

Saylor, ABD’de dijital varlıklara yönelik yasal çerçeve arayışında gündeme gelen CLARITY Act tasarısını da eleştirdi. Tasarının yeniliğe açık bir hak çerçevesi sunmak yerine, kısıtlamalara ağırlık verdiğini söyledi. Buna karşılık ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu ve Hazine Bakanlığı kaynaklı düzenleyici adımların daha yapıcı bir zemin oluşturabileceğini ifade etti.

Saylor, güçlü bir ekonomi için kısıtlamalar yasasından çok haklar çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Strategy’nin bilançosu da Saylor’ın iyimserliğinde önemli yer tutuyor. Şirketin elinde 848.517 BTC ve yaklaşık 5,2 milyar dolar nakit rezerv bulunduğu aktarıldı. Strategy, eskiden MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda yoğun Bitcoin taşıyan ABD merkezli yazılım şirketi olarak biliniyor.

Şirket hissedarları 28 Ekim’de, bazı kredi araçlarında temettü ödemelerinin günlük takvime alınmasını oylayacak. Saylor, bu yapının dijital piyasaların haftanın her günü açık olmasına daha uygun hale gelmesini amaçladığını söyledi.

Saylor’ın 100.000 dolar tahmini, Bitcoin’in sınırlı arzına dayanan uzun vadeli görüşünü yansıtıyor. Bununla birlikte fiyatın önümüzdeki 12 ayda bu seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı, para politikası, kurumsal talep, düzenlemeler ve piyasa likiditesi gibi değişkenlere bağlı olacak.