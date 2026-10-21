RIPPLE (XRP)

Ripple kurucusunun desteklediği Yellow, XRP ile yapay zeka ödemelerini hazırlıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Yellow Network, $XRP ile yapay zeka ajanları arasında anlık mutabakat sağlayacak yeni yapıyı tanıttı.
  • 🤖 Chris Larsen’in 10 milyon dolar yatırım yaptığı proje, sistem içi işlemleri ücretsiz, zincir kapanışını ise XRP Ledger üzerinde planlıyor.
  • 📊 XRPL AI Hub üzerinde 174 hizmet şimdiye kadar 14,5 milyondan fazla mikro işlem ve yaklaşık 6 bin anlaşma gerçekleştirdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple kurucu ortaklarından Chris Larsen’in 10 milyon dolar yatırım yaptığı Yellow Network, otonom yapay zeka programları arasında anlık mutabakat sağlamayı hedefleyen yeni bir teknoloji tanıttı. Projenin paylaştığı ön bilgilere göre XRP tokeni, Yellow’un yüksek hızlı kanallarını XRP Ledger ağıyla birleştiren yeni yapının temel ödeme mekanizması olacak.

İçindekiler
1 Yapay zeka ajanları için ödeme altyapısı
2 Neden geleneksel bankalar yeterli görülmüyor
3 Mevcut kullanım verileri

Yapay zeka ajanları için ödeme altyapısı

Hazırlanan yazılımın, yapay zeka ajanlarının sistem içinde birbirleriyle ücret ödemeden işlem yapmasına imkan vermesi bekleniyor. Nihai mutabakatın ise doğrudan XRP blokzincirine anında kaydedileceği belirtiliyor. Böylece ağ içindeki çok sayıda küçük işlemin hızlı biçimde sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Yellow Network, farklı tarafların birbirini tanımadığı işlemlerde dijital bir güven katmanı gibi çalışıyor. İki yapay zeka ajanı veri, hesaplama gücü veya başka bir dijital hizmet için anlaşma yaptığında, sistem işlemi anlık olarak doğruluyor, koruyor ve ardından kapanış için XRP Ledger’a iletiyor.

Yellow Network, XRP’yi yeni yapay zeka yığınının temel mutabakat aracı olarak konumlandırırken, hızlı kanal yapısını XRP Ledger’ın zincir üstü kapanış kabiliyetiyle birleştiriyor.

Neden geleneksel bankalar yeterli görülmüyor

Bu yaklaşımın çıkış noktası, geleneksel bankacılık altyapısının yapay zeka ajanları için yeterince hızlı olmaması. Ağ üzerindeki iki yazılımın saniyenin çok küçük dilimleri içinde ödeme tamamlaması gerektiğinde, klasik para transferleri yavaş kalabiliyor. Üstelik bu ajanlar birbirlerini önceden tanımadığı için, işlemin güvence altına alınması ayrı bir ihtiyaç haline geliyor.

XRP Ledger burada düşük maliyet ve öngörülebilirlik nedeniyle öne çıkıyor. Ağda bir transfer genellikle 3 ila 5 saniye içinde tamamlanıyor ve işlem ücreti sentin çok küçük bir bölümünde kalıyor. Özellikle milyonlarca mikro işlemin yürütüldüğü yapılarda bu özellikler kritik kabul ediliyor.

Mini sözlük: x402 protokolü, yapay zeka ajanları ve yazılımlar arasında küçük tutarlı dijital ödemelerin otomatik biçimde yönlendirilmesini amaçlayan teknik bir standart olarak kullanılıyor. XRP Ledger ise Ripple ekosisteminde geliştirilen, hızlı ve düşük maliyetli transferleriyle bilinen blokzincir ağıdır.

Mevcut kullanım verileri

Altyapının halihazırda XRPL AI Hub üzerinde devreye alındığı aktarılıyor. Bu merkezde 174 yapay zeka hizmeti kayıtlı bulunuyor. Otonom ajanlar bugüne kadar 14,5 milyondan fazla mikro işlem gerçekleştirdi ve yaklaşık 6 bin anlaşmayı tamamladı.

Bu işlemlerde ajanlar, çıkarım yönlendirmesi, token analizi ve bağlamsal veri gibi hizmetler için birbirine ödeme yaptı. Ödemelerin x402 protokolü üzerinden yürütüldüğü belirtilirken, projenin XRP likiditesini yapay zeka odaklı dijital ekonomi içinde kullanıma açmayı hedeflediği görülüyor.

XRPL AI Hub üzerinde kayıtlı 174 hizmetin 14,5 milyondan fazla mikro işlem gerçekleştirmesi, yapay zeka ajanları arasında otomatik ödeme altyapısının test aşamasını geride bırakmaya başladığına işaret ediyor.

Chris Larsen’in projeye verdiği finansal destek, girişimi Ripple ekosisteminin daha geniş hedefleriyle doğrudan ilişkilendiriyor. Yellow Network’ün tanıttığı yapı, insan müdahalesi olmadan birbirinden hizmet satın alan yapay zeka ajanları için XRP tabanlı bir ödeme düzeni kurma girişimi olarak öne çıkıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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