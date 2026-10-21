Fed öncesi piyasalar ayrıştı: Bitcoin fonlarına para girişi sürüyor

Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin güçlü bilançoları geçen haftaki satışların ardından toparlanmayı desteklerken, ABD spot Bitcoin ETF’leri üst üste ikinci işlem gününü net girişle tamamladı. Bitcoin 83.110 dolar, Ethereum ise 2.425 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın 4.128 dolarda bulunurken, enerji fiyatları ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler değerli metal üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Bitcoin ETF’lerine giriş, Ethereum fonlarında çıkış

Farside ve Trader T’nin verilerine göre, ABD’deki 12 spot Bitcoin ETF’sine 20 Ekim seansında yaklaşık 23,2 milyon dolar net giriş gerçekleşti. BlackRock’ın IBIT fonu 29,9 milyon dolarla girişlere öncülük ederken Fidelity’nin FBTC fonuna 3,6 milyon dolar girdi. Bitwise’ın BITB fonundan ise 10,3 milyon dolar çıktı. Diğer ürünlerde net hareket kaydedilmedi.

İki günlük girişe rağmen ekim ayının toplamı ekside kaldı. ABD spot Bitcoin ETF’lerinde ay başından bu yana 65,1 milyon dolar net çıkış görülürken, 2026 başından itibaren toplam net giriş 865,3 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum ETF’lerinde ise aynı seansta 26,1 milyon dolar net çıkış yaşandı. BlackRock’ın ETHA fonundan 33 milyon dolar çıkarken Fidelity’nin FETH fonuna 3,6 milyon dolar, Grayscale Ethereum Mini Trust’a ise 3,3 milyon dolar giriş oldu. Diğer Ethereum ürünlerinde net fon hareketi görülmedi.

Teknoloji bilançoları borsaları destekledi, petrolde arz endişesi arttı

SpaceX ve Super Micro Computer’ın beklentileri aşan sonuçları, geçen haftaki satışların ardından yapay zeka yatırımlarına duyulan güveni artırdı. Seans sonrası işlemlerde SpaceX yüzde 8,1, Super Micro Computer yüzde 16 yükseldi. Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 2,6, Tayvan’ın Taiex endeksi ise yüzde 0,9 değer kazandı.

MSCI Asya Pasifik Endeksi iki günlük düşüşünü sonlandırarak yüzde 0,9 yükselirken Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,7 arttı. Avrupa borsalarında da pozitif açılış beklentisi öne çıktı. Bununla birlikte yapay zeka altyapısı şirketlerinde sert ayrışmalar görüldü. Güney Kore’de zayıf bir halka arz başlangıcının ardından toparlanan Etix yüzde 30 yükselirken, beklentilerini aşağı yönlü güncelleyen Avustralyalı veri merkezi geliştiricisi Nextdc yüzde 40 düştü.

Petrolde ise ABD-İran görüşmelerine ilişkin haberlerle arz riskleri birlikte etkili oluyor. Barış anlaşmasının yakın olduğuna ilişkin haberler, fiyatları beş ayın zirvesinden geri çekmişti. Ancak görüşmelere katılan bir diplomatın haberi yalanlaması belirsizliği sürdürdü. Son işlemlerde Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere yönelik saldırıların sevkiyatları tehdit etmesi ve ABD sektör verilerinin stoklarda yeni bir düşüşe işaret etmesiyle Brent petrol yeniden yükselerek varil başına 110 doların üzerine çıktı.

Altın, hafta başından bu yana yüzde 1’i aşan kaybın ardından ons başına 4.128 dolarda işlem görüyor. ABD ile İran arasında şubat sonunda başlayan silahlı çatışmadan bu yana fiyat yaklaşık yüzde 20 geriledi. Savaşın enerji maliyetlerini artırması, enflasyon endişelerini ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi. Bu durum, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azalttı.

Ekonomi yavaşlıyor mu?

ABD’den gelen son veriler ise ekonomide yavaşlamaya işaret ediyor. Eylül ayında konut başlangıçları dört ayın en düşük seviyesine inerken, bekleyen konut satışları rekor düşük düzeye geriledi. Önceki seansta petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıf ekonomik veriler uzun vadeli ABD tahvillerinin fiyatlarını destekledi. Son işlemlerde ise tahvil fiyatları hafif gerilerken 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan artışla yüzde 5,12’ye çıktı.

Piyasaların odağında gelecek haftaki Fed toplantısı bulunuyor. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın son konuşması, faizlerin sabit tutulacağı beklentisini değiştirecek bir işaret vermedi. Toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 16’nın altında fiyatlanıyor. Buna karşılık enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması nedeniyle yıl içinde yeni bir faiz artışı olasılığı yaklaşık yüzde 85 olarak görülüyor.

Diğer değerli metallerde de kayıplar izlendi. Spot gümüş yüzde 0,1 düşüşle 57,88 dolara inerken platin ve paladyum sınırlı geriledi. Dolar ise önceki günkü zayıflamanın ardından çoğu G10 para birimine karşı hafif güçlendi.

Bitcoin ETF’lerinde son iki gündeki girişe rağmen ekim toplamının ekside kalması, fon akışındaki toparlanmanın henüz ay geneline yayılmadığını gösteriyor. Hisselerde güçlü şirket sonuçları öne çıkarken, petrolün yeniden yükselmesi altın üzerindeki enflasyon ve faiz baskısının hafiflemesini zorlaştırıyor.