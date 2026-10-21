Kriptoda gündem: Solana’da hız, Ripple’da 24s işlem, Monero analizi ve Flop Labs airdropu

Solana, işlemlerin kesinleşme süresini 40 kata kadar kısaltmayı hedefleyen Alpenglow güncellemesini 21 Ekim’de ana ağda devreye almaya hazırlanıyor. Test sürecinde yaşanan teknik sorunların ardından uygulanacak güncelleme, merkeziyetsiz borsalar ve stablecoin ödemeleri açısından önemli bir değişiklik getirebilir. Kurumsal işlem tarafında ise Ripple Prime, hisse senedi, emtia ve döviz piyasalarını kapsayan 24 saatlik swap hizmetini kullanıma sundu.

Solana’da hedef 150 milisaniyede kesinleşme

Alpenglow, Solana’da işlem kesinleşme süresini yaklaşık 6 saniyeden 150 milisaniyeye, yani 0,15 saniyeye düşürmeyi amaçlıyor. Güncellemenin merkezinde, doğrulayıcıların işlemleri onaylama ve uzlaşmaya varma yöntemindeki değişiklik bulunuyor.

Mevcut sistemde doğrulayıcılar oylarını doğrudan blokzincire kaydediyor ve işlemler ancak yeterli uzlaşma sağlandığında kesinleşiyor. Alpenglow ise oylamayı zincir dışına taşıyor ve sonuçları sertifikalar halinde birleştiriyor. Böylece işlemlerin yalnızca bir veya iki uzlaşma turunun ardından kesinleşmesi hedefleniyor.

Bu değişiklik, özellikle fiyatların hızla hareket ettiği dönemlerde merkeziyetsiz borsalarda yaşanan gecikmeleri azaltabilir. Stablecoin ödemelerinde de verimlilik artışı sağlayabilecek güncelleme, planlandığı gibi çalışırsa Solana’yı merkezi borsalara ve kartlı ödemelere daha yakın işlem sürelerine taşıyabilir.

Doğrulayıcıların maliyetleri de düşecek. Mevcut yapıda oylama ücretlerine günde yaklaşık 2 SOL harcanırken Alpenglow ile bu ücretler kaldırılacak. Yerine, yaklaşık 24 saatlik her epoch için 0,8 SOL sabit katılım bedeli alınacak. Böylece ilgili maliyetlerin yaklaşık yüzde 60 azalması bekleniyor.

Ripple Prime’dan kurumlara kesintisiz işlem imkanı

Odaily’nin 21 Ekim tarihli haberine göre Ripple bünyesindeki Ripple Prime, kurumsal müşterileri için 100’den fazla piyasayı kapsayan 24 saatlik swap işlemlerini başlattı. Hisse senedi, emtia ve döviz ürünlerini kapsayan hizmette, Ripple’ın dolara endeksli stablecoin’i RLUSD teminat olarak kullanılabiliyor.

Swaplar, Hyperliquid ekosistemindeki Trade.xyz platformunda listelenen sürekli vadeli sözleşmeleri takip ediyor. Bu yapı, kurumsal müşterilerin geleneksel finans piyasaları kapandıktan sonra da emtia gibi varlıklarda işlem yapmasını sağlıyor.

HSBC, hizmeti “devrimden çok evrim” olarak değerlendirdi. Bankanın araştırma başkanı Dara Maher, sınırlı likiditenin büyük işlemleri kısıtlayabileceğini belirtti. Maher’e göre emir defterlerinde yeterli derinlik oluşana kadar faaliyetler, piyasa yapıcıların, kendi sermayesiyle işlem yapan şirketlerin ve hedge fonların fiyat farklarına dayalı baz işlemlerinde yoğunlaşabilir.

Monero’da son durum

Piyasanın teknik analiz tarafında ise Peter Brandt’ın Monero paylaşımı öne çıktı. Bitcoin’in 2018’deki çöküşünü doğru tahmin eden trader ve grafik analisti, sabah paylaştığı aylık XMR grafiğini gümüşün 125 dolara uzanan sert yükselişi öncesindeki görünümüne benzetti. Brandt, bu karşılaştırmayla Monero’da da benzer ölçekte güçlü bir yükseliş olasılığına işaret etti.

Paylaşılan grafikte, uzun süren sıkışmanın ardından yaklaşık 500–600 dolarlık direnç bölgesinin tekrar tekrar sınandığı ve aşıldığı görülüyor. Hareketli ortalamaların görünümü de güçlenmeye başlamış durumda.

Flop için airdop

Yeni proje duyurularında ise Flop Labs’in test ağı ve airdrop takvimi gündeme geldi. Flop Labs CEO’su ve Maelstrom yatırım direktörü Arthur Hayes, 21 Ekim’de X üzerinden yaptığı açıklamada her iki sürecin de önümüzdeki birkaç hafta içinde başlayacağını duyurdu. Hayes, aynı paylaşımda dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak henüz bir FLOP tokenı bulunmadığını ve aksini iddia edenlerin dolandırıcı olduğunu belirtti.