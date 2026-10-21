Stellar, kuantuma dayanıklı imza planı için kasım takvimini açıkladı

Stellar, Bell protokol güncellemesiyle akıllı hesapları kurumsal kullanım için hazırlamayı, kuantuma dayanıklı imzalar için temel atmayı ve defter yapısını hızlandırmayı hedefliyor. Ağın testnet ve mainnet oylamaları için 3 Kasım 2026 ve 23 Kasım 2026 tarihlerinin, saat 17.00 UTC olarak planlandığı açıklandı.

Kasım ayında iki aşamalı yükseltme planlanıyor

Geçen hafta yayımlanan Stellar Core v30.0.0 kararlı sürümünün ardından bu hafta altyapı bileşenleri ve yazılım geliştirme kitleri için yeni kararlı sürümlerin gelmesi bekleniyor. Stellar, açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak özellikle sınır ötesi ödemeler ve varlık transferleri alanında biliniyor.

Bell güncellemesi, Protocol 30 kapsamındaki değişiklikleri içeriyor. Bu sürümle birlikte defter başlığı formatı CAP 88 çerçevesinde yenileniyor. Eski SDK sürümlerinin Protocol 30 defterlerini çözümleyemeyebileceği, bu nedenle geliştiricilerin güncel araçlara geçmesinin gerekeceği kaydedildi.

Stellar, Bell güncellemesinin işletmeler için akıllı hesapları ölçekli kullanıma hazırlamayı, kuantuma dayanıklı imzalar için çalışmaları başlatmayı ve daha hızlı defter yapısına geçişi amaçladığını duyurdu.

Protocol 30 teknik yapıda değişiklik getiriyor

Yeni SDK paketleri, güncellenmiş XDR tanımlarının yanı sıra yeni çoklanmış sözleşme adresi türü ve buna bağlı W strkey desteğini de taşıyor. Bu değişiklikler, özellikle sözleşme tabanlı hesap yapılarıyla çalışan geliştiriciler açısından uyumluluğu öne çıkarıyor.

Mini sözlük: Soroban, Stellar ağının akıllı sözleşme platformudur. Sözleşme hesapları ise işlemlerin doğrudan standart cüzdan yerine programlanabilir hesap mantığıyla yönetilmesini sağlar.

Şirket cüzdanlarının 2026 içinde Soroban sözleşme hesapları üzerinden kuantuma dayanıklı imzalamaya geçebilmesi öngörülüyor. Ağdaki tüm Stellar hesaplarının ise 2027 sonuna kadar yerel bir protokol güncellemesiyle aynı adresi ve işlem geçmişini koruyarak kuantuma dayanıklı imzacı ekleyebilmesi hedefleniyor.

Kuantum tehdidi iki farklı risk alanına ayrılıyor

Stellar, Haziran 2026’da duyurduğu Quantum Preparedness Plan ile ağı kuantuma dayanıklı kriptografiye taşımayı amaçlıyor. Planın odağında iki ayrı risk bulunuyor. Bunlardan ilki ağ bütünlüğü. Stellar Consensus Protocol mesajları doğrulayıcılar tarafından Ed25519 imzalarıyla doğrulanıyor ve yeterince güçlü bir saldırganın yeterli sayıda doğrulayıcı imzasını taklit etmesi uzlaşı yapısını tehlikeye atabilir.

İkinci ve daha zor problem ise hesapların ele geçirilmesi riski olarak görülüyor. Shor algoritmasının Ed25519 açık anahtarından özel anahtar türetebilmesi, Stellar üzerindeki hesap adreslerinin doğrudan bu açık anahtarı barındırması nedeniyle tüm adresleri hedef haline getiriyor. Buna hiç işlem onaylamamış hareketsiz hesaplar da dahil ediliyor.

Stellar, hesap ele geçirme riskinin kuantum hazırlık planının ana odağı olduğunu, çünkü ağdaki her hesap adresinin Ed25519 açık anahtarını doğrudan içerdiğini vurguladı.

XLM fiyatı yükseldi

XLM, kripto para piyasasındaki genel toparlanmayla birlikte son 24 saatte yüzde 4,80 artarak 0,183 dolara çıktı. Ağ güvenliğini özellikle hesap düzeyinde güçlendirmeyi amaçlayan kuantum hazırlık planının, uzun vadede Stellar ekosistemine destek vermesi bekleniyor.