Shiba Inu’da borsa bakiyesi arttı, satış baskısı güçlenebilir

Shiba Inu fiyatı 0.00000516 dolar civarında seyrederken borsalardaki SHIB miktarında artış görülüyor. İşlem platformlarında tutulan toplam varlık yaklaşık 87.16 trilyon tokena ulaştı. Bu rakam son 24 saatte yüzde 0.08 yükseldi. Borsalarda bekleyen coinler satışa daha yakın kabul edildiği için bu veri kısa vadeli görünüm açısından önem taşıyor.

Girişler çıkışların üzerine çıktı

Borsalara giren toplam SHIB miktarı 344.17 milyar seviyesine çıktı. Bu kalemde günlük artış yüzde 2.36 oldu. Aynı dönemde çıkışlar 268.47 milyar SHIB olarak kaydedildi ve yüzde 1.78 yükseldi. Girişlerin çıkışlardan yüksek kalması, işlem platformlarına net coin akışının sürdüğünü gösterdi.

Net akış 72.56 milyar SHIB düzeyinde hesaplandı. Ortalama işlem başına giriş miktarındaki sıçrama da daha büyük cüzdanların hareketlendiğine işaret ediyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilmiş bir meme coin olarak biliniyor ve özellikle zincir üstü hareketlerde büyük cüzdanların yönü kısa vadeli fiyatlama üzerinde etkili olabiliyor.

Borsalardaki rezervin artması, girişlerin çıkışları aşması ve hacmin zayıf kalması satıcıların kısa vadede daha güçlü kaldığını gösteriyor.

Borsa rezervinin dolar karşılığı da yükseldi

Borsalarda tutulan SHIB varlıklarının toplam değeri yaklaşık 449.76 milyon dolara çıktı. Bu tutar bir günde yüzde 4.12 arttı. Artışın bir bölümü fiyatlardaki sınırlı toparlanmadan kaynaklansa da, işlem platformlarında bekleyen coin yığınının küçülmediği görülüyor.

Bu görünüm, piyasada satış için hazır bekleyen arzın azalmadığını ortaya koyuyor. Özellikle girişlerin çıkışlardan yüksek seyrettiği dönemlerde, fiyat üzerindeki baskı daha belirgin hale gelebilir.

Fiyatta kritik eşikler öne çıktı

Grafik tarafında SHIB, eylül ayında 0.00000620 dolar bölgesinden gerileyerek ekimde 0.00000480 dolara kadar indi. Fiyat şimdi 50 günlük ve 100 günlük üstel hareketli ortalamaların hemen altında bulunuyor. Bu bölge yaklaşık 0.00000525 ile 0.00000535 dolar aralığına denk geliyor.

200 günlük üstel hareketli ortalama ise 0.00000560 dolar civarında yer alıyor. Bu seviye aylardır aşılması zor bir üst sınır olarak izleniyor. RSI göstergesinin 45 civarında kalması momentumun zayıf olduğunu, buna karşın sınırlı bir toparlanma denemesinin oluştuğunu gösteriyor. Hacim düşük kaldığı için mevcut tepkinin güçlü bir destek bulduğu söylenemiyor.

Günlük kapanışın 0.00000535 dolar üzerine çıkması, fiyatın kısa vadeli ortalamaların üzerine dönmesi açısından belirleyici olabilir.

Olası senaryolarda iki bölge izleniyor

Borsalara taşınan coinlerin satışa dönmesi halinde SHIB önce 0.00000500 doların altına sarkabilir. Bu durumda ekimde görülen 0.00000480 dolar dip seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bu eşik de aşağı kırılırsa 0.00000450 dolar bölgesine doğru yeni bir geri çekilme ihtimali oluşabilir.

Diğer tarafta, coinler yalnızca borsalarda bekletiliyor ve alıcılar yeniden güç kazanıyorsa yukarı yönde alan açılabilir. Bunun için ilk aşamada 0.00000535 dolar üzerinde günlük kapanış, ardından 0.00000560 dolar çevresindeki 200 günlük ortalamanın aşılması gerekiyor.