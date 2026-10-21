Bitcoin 82.500 doların altına inerse 70.000 dolar riski artacak

Bitcoin çarşamba günü 82.500 doların hemen üzerinde seyrederken, XS.com bu seviyeyi kısa vadede en kritik eşik olarak değerlendiriyor. Şirketin iş geliştirme yöneticisi Simon-Peter Massabni, bu seviyenin kalıcı biçimde kaybedilmesi halinde satış baskısının güçlenebileceğini ve fiyatın 70.000 dolara doğru gerileyebileceğini söylüyor.

Piyasa ile korelasyon yeniden güçlendi

Massabni’ye göre Bitcoin son dönemde yeniden teknoloji hisseleriyle aynı yönde hareket etmeye başladı. Geçen hafta ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve yapay zeka ile çip hisselerinde görülen satış dalgası, Nasdaq ile birlikte Bitcoin üzerinde de baskı kurdu.

Simon-Peter Massabni, kısa vadede bu tablonun Bitcoin’in geleneksel piyasalardaki oynaklıktan bağımsız bir güvenli liman olarak sürekli öne çıkabileceği görüşünü zorladığını belirtiyor.

XS.com, küresel piyasalarda çok sayıda varlık sınıfına erişim sunan bir finansal hizmetler markası olarak biliniyor. Şirketin değerlendirmesine göre hisse senedi piyasalarındaki risk iştahı ile kripto varlıklardaki yön arasındaki bağ son günlerde daha görünür hale geldi.

82.500 dolar seviyesi neden izleniyor

Massabni, 82.500 doların altına yaşanacak belirgin ve kalıcı bir sarkmanın piyasada kontrolü satıcılara bırakabileceğini ifade ediyor. Bu senaryoda Bitcoin için 70.000 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Wintermute da benzer bir aşağı yönlü çerçeve ortaya koyarken, bu ihtimal mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 15 ek düşüş anlamına geliyor.

Massabni, 82.500 doların altında güçlü ve kalıcı bir kırılmanın satışların hızlanmasına yol açabileceğini, buna karşılık 84.000 doların üzerine dönüşün 70.000 dolar senaryosunu zayıflatacağını aktarıyor.

Buna karşılık fiyatın yeniden 84.000 doların üzerine çıkması halinde aşağı yönlü bu ana senaryonun geçerliliğini yitirebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle kısa vadede iki seviye öne çıkıyor: 82.500 dolar aşağıda, 84.000 dolar ise yukarıda izleniyor.

Küresel piyasalarda risk gündemi sürüyor

ABD vadeli endeksleri gün içinde sınırlı yükseliş gösterdi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,4, S&P 500 vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 arttı. SpaceX hisseleri, yapay zeka ve uydu internet faaliyetlerinin beklentileri aşan sonuçlara katkı sağlamasının ardından açılış öncesi işlemlerde yüzde 9 yükseldi.

Piyasadaki görünümü etkileyen bir diğer unsur enerji fiyatları oldu. Hürmüz Boğazı yakınındaki saldırıların ardından Brent petrolün varil fiyatı 110 doların üzerine çıktı. ABD tahvil getirileri de hafif yükseldi. Günün ilerleyen saatlerinde Meta ve Tesla’nın finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor.