Bitcoin Kritik Seviyede! Satmak Mı Almak Mı? Analist Yorumu

Kripto para piyasasında önemli dalgalanmaların yaşandığı bir haftanın ortasında, gözler bugün 43 bin 200 doların altına inen Bitcoin‘e çevrilmiş durumda. Salı günü 44 bin 533 dolara ulaştıktan sonra yükselen bir kanala giren fiyat, Perşembe günü 42 bin 835 dolarlık bir seviyeye inmişti. Bugün 43 bin 200 doların altını göre BTC yazıyı yazarken 43 bin 66 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin İçin Manzara

Bu gelişmelerin ortasında şimdi hakim soru yankılanıyor: Bu düşüş, Bitcoin‘in son yedi haftada kaydettiği yüzde 65’lik olağanüstü artışın ardından büyük bir düzeltmenin habercisi mi, yoksa sürekli bir yükseliş piyasasında geçici bir ayı tuzağı mı? CEHV’nin ortağı Adam Cochran, mevcut Bitcoin piyasası dinamiklerine ilişkin kapsamlı bir analiz sunuyor.

Cochran değerlendirmesine, piyasanın son fiyat düşüşüne verdiği tepkiyi ölçerek başladı. Analist bu noktada “henüz coşku seviyesinde olup olmadığımıza ve hafif bir geri çekilmeye karşı büyük bir düzeltme yapıp yapmayacağımıza karar vermeye çalışıyordum” diyerek son düşüşle birlikte BTC’deki artışın sağlıklı olduğu sonucuna ulaştığını belirtti.

Bu gözlem, piyasanın fiyat düşüşüne verdiği tepkinin, önemli bir düzeltmeden önce tipik olarak gözlemlenen ‘coşku’ göstergesi olmadığını, daha istikrarlı ve yükseliş eğilimine işaret ettiğini gösterdi. Cochran, vadeli işlemler piyasasına da bakarak Bitcoin tarafındaki Açık Pozisyon (OI) artışını ve azalan bazın piyasa dengesine doğru bir hareket anlamına geldiğini vurguluyor.

Piyasa Sağlığının Göstergeleri

Cochran bu durumu “BTC tarafında, açık pozisyon artarken baz azaldı. Bu da piyasanın vadeli işlemlerde dengeye biraz daha yaklaştığı anlamına geliyor” şeklinde açıklıyor. Bu değişim ona göre, piyasanın sağlığının önemli bir yönüne işaret ediyor.

Sürekli vadeli işlem fiyatları ile spot fiyatlar arasındaki ilişkiyi de inceleyen Cochran, aşırı kötümserlik ya da irrasyonel coşkudan kaçınan ihtiyatlı iyimser bir piyasaya dikkat çekiyor. Cochran analizinde, Spot Borsa Yatırım Fonlarının (ETF’ler) piyasa üzerindeki potansiyel etkisini vurgulayarak, daha esnek olan vadeli işlemler piyasasına kıyasla Bitcoin‘in sınırlı doğasına dikkat çekiyor.

Cohran’a göre spot Bitcoin satın almak için gerekli olan ETF’lerin piyasaya sürülmesi, piyasa likiditesini ve dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Bulmacanın Eksik Parçaları

Cochran, ralli öncesi 16 bin ila 18 bin dolar destek arasında, ayıların yok edilmesiyle beslenen ve yenilenen spot alımlarla genişletilen sağlıklı alımların sergilendiğine dikkat çekti. Cochran’a göre ETF alıcıları henüz alım yapmaya başlamadı.

Bu gözlemler, Bitcoin rallisinin hala önemli bir ivmeye sahip olabileceğini gösteriyor. Cochran, geleneksel yatırımcıların yeni bir BTC ETF’sine yönelerek piyasayı daha da canlandırabileceği bir senaryo öngörüyor. Kısa vadede, yükselen trend kanalının kırılması yeni bir yukarı yönlü ivmenin tetiklenmesi için çok önemli.