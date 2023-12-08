CHAINLINK (LINK)

Kısa Süre İçinde 2x Yapan Bu Altcoin’e Dikkat! Daha Büyük Kazançlara Göz Kırpıyor!

Özet

  • Chainlink'in (LINK) fiyatı bir süredir güçlü yükseliş trendi içinde artıyor.
  • Altcoin'deki yükseliş Staking v0.2 yükseltmesi ve artan yatırımcı ilgisi gibi faktörlerden besleniyor.
  • Birçok faktör LINK'deki büyümenin şiddetlenerek devam edeceğini gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Chainlink (LINK), topluluk katılımcılarının duygularını nihai olarak etkileyebilecek üç temel katalizör ile yükseliş trendi içinde hareket etmeye devam ediyor. Altcoin‘in fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 16,43 dolardan işlem görüyor. Veriler fiyatının yılın ilk gününden bu yana yüzde 190’ın üzerinde arttığını ortaya koyduğu LINK’deki büyümenin sürmesi bekleniyor.

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Chainlink’in Fiyatını Gökyüzüne Çıkaran Kişi BuYatırımcıların LINK’e Yoğun İlgisi Var

Chainlink’in Fiyatını Gökyüzüne Çıkaran Kişi Bu

Son dönemde Chainlink’deki yükselişin en büyük tetikleyicisi Staking v0.2 yükseltmesi oldu. Protokol, eski sürümden yeni sürüme geçiş için topluluk havuzunun erken erişim kaydının açılmasının ardından geçen yedi saatten kısa bir süre yatırımcıların ilgisinin yüksek olduğunu ve son 24 saat içinde 19 milyon adet LINK’in stake edildiğini bildirdi. Staking v0.2 ile geliştirilmiş ödül ve talep mekanizmasıyla Chainlink’in LINK’ine olan talepte büyük bir artış beklenebilir.

Zincir için veri platformu Santiment‘ten alınan veriler de altcoin’in kripto para borsası Binance’deki fonlama oranının dört hafta içinde ilk kez yukarı yönlü hareket için yatırımcı ağırlığının arttığını ve long pozisyonlarının baskın tarafa kaydığını gösteriyor. Santiment, daha fazla yatırımcının ve trader’ın LINK’in fiyatının artacağı beklentisiyle yukarı yönlü pozisyon almaya devam etmesinin altcoin’in 20 dolar seviyesine doğru ilerleyişini hızlandıracağını değerlendiriyor.

LINK’in fiyatının artması konusunda son katalizör ise nihayetinde LINK’in fiyatını etkileme potansiyeli yüksek olan piyasa genelinde yatırımcı duyarlılığı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) bir spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na (ETF) onay çıkmasına yönelik yatırımcı heyecanı, yenilikler ve artan entegrasyonlara kadar Chainlink’i çevreleyen pek çok olumlu faktör bulunuyor.

Yatırımcıların LINK’e Yoğun İlgisi Var

Yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra LINK, şu anda en çok satın alınan altcoin’lerden biri ve günümüzde Web3 protokollerinin çoğuna güç veren en iyi merkeziyetsiz oracle olma konumunu korumaya devam etmesinden dolayı yatırımcıların ilgi gösterdiği bir altcoin olmaya devam ediyor.

Chainlink’in Blockchain temelli olmayan platformlara uygulanabiliyor ve entegre edilebiliyor oluşu da onu daha cazip bir protokol haline getiriyor. Bu durum protokolün geleceğinin oldukça parlak olduğunu ortaya koyarken, uzun vadeli potansiyeli için olumlu bir destek olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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