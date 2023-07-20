Bitcoin’de (BTC) Olası Senaryolar! BTC’de Bu Tarihe Dikkat!

Özet

  • Bitcoin'de düzenleyici çalışmalarının hızı fiyata etki edebilir.
  • 21 Temmuz tarihine kadar 30.000 doların kırılmaması bu bölgenin direncini arttırabilir.
  • BTC'nin 30.000 dolar altın düşmesi gerileme ivmesini hızlandırabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
19:07
20 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bu haftaki Bitcoin (BTC) opsiyonlarının 21 Temmuz Cuma günü sona ermesi, 30.000 dolar direnç seviyesini sağlamlaştırabilir ve 14 Haziran ile 21 Haziran arasındaki %21’lik ralliden bu yana ilk kez ayılara üstünlük sağlayabilir. Hep birlikte BTC’nin fiyat hareketini inceleyelim!

Bitcoin’de Olası Senaryolar!

Bitcoin’in son fiyat hareketine ilişkin bir incelemede, son dört BTC seçeneğinden üçünün önemli fiyat hareketlerini tetiklediği belirtiliyor. Bu durum da yatırımcıların olaylarayakından dikkat etmesini çok önemli hale getiriyor. Özellikle, Bitcoin’in fiyatı, haftalık seçeneklerinin sona ermesinin ardından sürekli olarak güçlü tepkiler gösterdi. Fiyat dalgalanmalarının büyüklüğü, 21 Temmuz’da haftalık vadenin sona ermesine kadar çok dikkatli olmayı garanti edebilir.

Bu haftaki seçeneklerin sona ermesi, ayılara kısa vadede Bitcoin fiyatının kontrolünü verebilirken, boğalar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun spot borsa yatırım fonu tekliflerini incelemesinin potansiyel avantajına sahip. Bu teklifler düzenleyici incelemenin henüz ilk aşamalarında olmasına rağmen yavaş ilerleme, ayıların Haziran sonundan bu yana neden birden çok kez 31.000 doları savunmayı başardığını kısmen açıklayabilir.

Bununla birlikte Bitcoin’in fiyatını 30.000 doların altında tutma şansları, kötüleşen düzenleyici ortamdan kaynaklanabilir. 19 Temmuz’da, küresel menkul kıymetler borsası Nasdaq, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki düzenleyici netlik eksikliği nedeniyle kripto para saklama çözümünün lansmanını askıya aldı. Belirtilen plan değişikliği, Nasdaq’ın CEO’su Adena Friedman tarafından gerekçelendirildi. Ayrıca, 14 Temmuz’da kripto para borsası Coinbase, California, New Jersey, Güney Carolina ve Wisconsin’deki müşterileri için staking hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.

BTC’de Fiyat Tahmini!

Karar, SEC’in borsayı 2019’dan beri kayıtsız bir menkul kıymet komisyoncusu olarak faaliyet göstermekle suçladığı 6 Haziran tarihli bir davanın ardından geldi. Bitcoin boğalarının aşırı iyimserliği hayal kırıklığı yaratan bir sonuca yol açabilir. Bitcoin’in fiyatı, 13 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde kısa bir süre için 31.000 doları aştı ve opsiyon sözleşmelerini kullanan yatırımcıların yükseliş iddialarını körükledi. Ancak dört saatlik bir düzeltme, fiyatı tekrar 30.000 dolara düşürdü.

Sonuç olarak, Bitcoin’in fiyatı 30.000 doların altına düşerse, alım iddiaları geçersiz olacağından, boğalar kendilerini zorlu bir konumda buluyor. Bu nedenle, ayıların 35 milyon dolarlık olumlu sonucu önemli bir kazanç olmayabilir, ancak 30.000 doların yeni bir direnç alanı olma şansını arttırabilir.

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