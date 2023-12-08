Starknet Vakfın’dan Heyecan Yaratan Duyuru: 1.8 Milyar STRK Token Dağıtılacak

Ethereum Layer-2 ağı Starknet’in arkasındaki şirket olan Starknet Vakfı, kesin ayrıntıları hala bilinmeyen ve geliştirilme aşamasında olan 1,8 milyar STRK token’ı kullanıcı ödülleri ve teşvik olarak dağıtmayı planlıyor. Yapılan açıklamaya göre vakıf, bu Layer-2 blockchain ağının yerel token’ı olacak olan STRK için daha geniş dağıtımını denetlemek için çeşitli gruplar kullanacak.

Starknet Vakfı’ndan Önemli Adım

Buna göre belirli bir komite olan Provizyon Komitesi, topluluk üyelerini airdrop etkinliği ile ödüllendirmek de dahil olmak üzere kullanıcıları ödüllendirmekle görevlendirilecek. Bu komite, kullanıcıların ve topluluk üyelerinin hem geçmiş hem de gelecekteki katkılarını ödüllendirmek için 900 milyon Starknet (STRK) token’ını aşamalı bir şekilde dağıtmayı planlıyor.

Ele alınan bu plan, vakfın kısa bir süre önce planlanan airdrop için uygunluk kriterlerinin bir taslağının Starknet domainli bir web sitesinde kısa bir süre görünmesi ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekibin airdrop etkinliğine yönelik verileri topladıklarını açıklayan bir tweet’in ardından geldi. Starknet Vakfı konu ile alakalı şu ifadelere yer verdi:

“Bir süredir dağıtımların ilk aşaması üzerinde çalışıyoruz ve bunu gerçekleştirmeye çok yakınız. Yakında bu konuda daha resmi iletişimler olacak.”

STRK Token İçin Sırada Ne Var?

Ödüllerin yanı sıra vakıf, işlem maliyetlerini destekleme etmek veya iade etmek için kullanıcılara yönelik ödül programı planlıyor. Vakfa göre ikinci bir komite ağda yer alan kullanıcılar için işlem ücretlerine yönelik 900 milyon STRK token dağıtacak. Vakıf konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Bu girişim için planlama şu anda devam ediyor ve kullanıcıları ağdaki hayati işlemleri için ödüllendirmek üzere STRK dağıtımını denetlemek için yeni bir komite oluşturuluyor.”

Ayrıca üçüncü bir grup olan DeFi Komitesi ve likiditeyi artırmak amacı ile ağ üzerindeki DeFi protokolleri üzerindeki faaliyeti teşvik etmek için 50 milyon STRK token tahsis edecek. Starknet Vakfı daha önce STRK arzının 10 milyar adet olacağını açıklamıştı. Bunların %50’si kuruluş tarafından muhafaza edilecek. Geri kalanı ise çekirdek geliştiricilere ve ekosisteme katkıda bulunanlara ve topluluğa tahsis edilecek.

Starknet, zero-knowledge çözümü kullanarak Ethereum ekosistemi üzerinde merkezi olmayan bir Layer-2 ağı olarak çalışıyor. Bu çözüm, birden fazla işlemi Ethereum ağında topluca yayınlamadan önce zincir dışı bir katmanda depolaması ile dikkat çekiyor.