ALTCOIN

Çok Az Bilinen 3 Gizli Altcoin Aralık’ta Şov Yapabilir

Özet

  • PAAL Coin fiyatı yüzde 90 artışla 0,29 dolara ulaşabilir.
  • DENT Coin ve diğer 2 kripto para uzun vadeli düşen trendleri kırdığı için ciddi fiyat artışları bekleniyor. DENT Coin hedefiyle 0,0022 dolar.
  • SUPER Coin eğer 0,6 dolar üzerinde kalıcı olabilirse 1,75 dolara ulaşabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 43.000 dolar üzerinde kalmaya devam ediyor ve altcoin yatırımcılarının yüzü bir süredir gülüyor. Artan taleple birlikte yüksek riskli altcoinlerde de büyük hareketler görmeye başladı. Bu dönemlerde az bilinen altcoinlerin çok daha büyük kazançlar elde ettiğini görürüz. Eğer BTC fiyatı güçlü kalabilirse bugün bahsedeceğimiz üç altcoin de etkileyici kazançlar elde edebilir.

Alt Başlıklar
PAAL AI (PAAL)DENT CoinSuperVerse (SUPER)

PAAL AI (PAAL)

Az bilinen düşük hacimli ve genelde yeni piyasaya sürülmüş bu tokenlerde risk daha fazladır. Bu yüzden yatırımcıların gem coin olarak ifade edilen bu kripto paralarda riskini çok daha dikkatli ayarlaması gerekir. İlk sırada PAAL Coin var ve 15 Eylül tarihinden bu yana bunun yükseldiğini görüyoruz. 20 Kasım’da zirveyi gördü ve 0,22 dolara ulaştı.

PAAL Coin fiyatındaki artışın hızı, genel piyasa hissiyatındaki iyimserlik ve günlükteki çift haneli kazanç bize bunun devam edebileceğini söylüyor. Eğer fiyat 0,16 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse yüzde 90 artışla 0,29 dolar zirvesine ulaşabilir.

Tam tersi senaryoda 0,16 dolardan gelecek retle birlikte 0,11 dolara geri çekilme görebiliriz.

DENT Coin

Bu nispeten bilindik bir altcoin ancak heyecanını kaybetti. DENT fiyatı, Mart 2021’den bu yana azalan bir direnç trend çizgisinin altına düştü ve Aralık ayında 0,00056 dolarlık dibe ulaştı. Yatırımcı ilgisi zayıflarken ayı piyasasında ciddi anlamda darbe aldı.

Fakat birçok denemenin ardından Ekim ayında 930 günlük trend direnç çizgisinin aşıldığını gördük. Bu tarz uzun vadeli yapılardaki bozulmalar trend değişimine işaret ettiği için umut vericidir. Dahası haftalık grafikte RSI yükselişi destekliyor. Eğer ralli sürecekse ilk hedef yüzde 140 artışla 0,0022 dolar olabilir.

BTC fiyatındaki etkileyici yükselişin ardından yüksek riskli varlıklarda spekülatif ralliler görürsek (nitekim görmeye başladık) DENT Coin de iyi kazançlar getirebilir.

SuperVerse (SUPER)

Aralık ayına yükseliş potansiyeli olan yüksek riskli altcoinlerden sonuncusu ise SuperVerse (SUPER). Mart 2021 tarihinden bu yana azalan trend çizgisinin altında oyalandı ve Ekim ayında 0,069 dolar dibine kadar bu devam etti. Dipten sonra genel piyasa toparlanmasıyla bu altcoin de geri dönüş yaptı.

960 günlük direnci aşan fiyat 0,6 dolarlık yatay bölgede ve ralli sürerse yüzde 200 artışla 1,75 dolara ulaşabilir. Ancak 0,6 dolardan gelecek retle birlikte 0,23 dolara inebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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