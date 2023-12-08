Hukuk

Kripto Para Borsaları Bitcoin Madenciliği İle Ünlü Ülkede Engellerle Karşılaştı

Özet

  • Bitcoin madenciliği ile ünlü Kazakistan’da kripto para borsaları zorlanıyor.
  • Yasal engellerle karşılaşan borsalar için zorlu bir süreç söz konusu.
  • Yasal uyum sağlayanlar ise çalışmalarına devam edebiliyor.  
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kazakistan’ın Finansal İzleme Ajansı (AFM), kararlı bir hamleyle, uygun kaydı bulunmayan çok sayıda kripto para borsasına erişimi engellemek için düzenleyici yetkisini kullandı. Bu stratejik eylem, ülkenin gelişen dijital para piyasasını denetleme taahhüdüyle uyumlu bir adım. Çünkü ülke Şubat 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yakın zamanda yürürlüğe giren Dijital Varlıklar Yasası’na uyumu önceliyor.

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Kayıtsız Borsalara DarbeDijital Varlıklar Yasası Manzarayı ŞekillendiriyorLisanslı Platformların Önü Açılıyor

Kayıtsız Borsalara Darbe

AFM’nin 7 Aralık’ta bir basın açıklamasıyla duyurduğu son önlemler, ajansın kripto para borsalarını denetleme konusundaki sağlam duruşunu sergiliyor. AFM, Kazakistan’ın Dijital Varlıklar Kanunu’nu doğrudan ihlal ederek, 2023 yılında gerekli ulusal lisansa sahip olmadan faaliyet gösteren 980 platforma erişimi kısıtladı.

Şubat 2023’te yürürlüğe giren bu yasa, kripto para birimlerini düzenlemek için temel taş görevi görüyor ve kripto para birimi işlemleri için lisans verilmesini zorunlu kılıyor. AFM Başkanı Ruslan Ostroumov, Çin’de Kara Para Aklama ile Mücadele Avrasya Grubu toplantısı sırasında bu eylemleri açıkladı.

Buna ek olarak AFM, şüpheli yasadışı borsa işlemleri ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik dokuz soruşturma başlattı. Bu titiz uygulama, Kazakistan’ın mali suçlarla mücadele etme ve güvenli bir dijital para ortamını teşvik etme konusundaki daha geniş misyonuyla uyumlu bir adım.

Dijital Varlıklar Yasası Manzarayı Şekillendiriyor

Kazakistan’ın Şubat 2023’te yürürlüğe giren Dijital Varlıklar Yasası, ülkenin kripto para ortamının şekillenmesinde etkili oldu. Ulusal bir lisans olmadan dijital para birimlerinin oluşturulmasını ve ticaretini yasaklayan yasa, lisans verme sorumluluğunu özel bir ekonomik bölge olarak faaliyet gösteren Astana Uluslararası Finans Merkezi’ne (AIFC) yüklüyor.

Yasanın katı gereklilikleri Coinbase gibi büyük uluslararası platformların engellenmesine yol açtı. Kasım ayında, Kazak vatandaşları Kültür ve Enformasyon Bakanlığı’ndan gelen bir emir üzerine Coinbase’in web sitesine erişemediler. Dijital Kalkınma Bakanlığı tarafından başlatıldığı bildirilen bu direktif, Dijital Varlıklar Kanunu’nun ihlal edildiği iddialarına dayanıyordu.

Lisanslı Platformların Önü Açılıyor

Kayıtsız borsalara yönelik baskılara rağmen, AIFC Kazakistan’daki birkaç operasyonel platforma onay verdi. Önemli isimler arasında Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit ve Xignal&MT yer aldı.

Netice olarak Kazakistan’ın kripto para sektörünü düzenlemeye yönelik proaktif çabaları, dijital varlıkların gözetiminin artırılmasına yönelik küresel eğilimle uyumlu bir adım. Kazakistan, Dijital Varlıklar Kanunu’nu koruyarak ve yalnızca lisanslı borsaların faaliyet göstermesine izin vererek, kendisini dijital finansın dinamik alanında sorumlu bir katılımcı olarak konumlandırdı.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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