Artış Sonrası Meme Coin Balinalarından Milyon Dolarlık Transfer

Dinamik kripto para dünyasında, geçtiğimiz günlerde önemli bir olay kripto topluluğunun dikkatini çekti. Bir Blockchain takip hizmeti olan Whale Alert, ABD merkezli en büyük borsa olan Coinbase‘e yaklaşık 65 milyon Dogecoin‘in transfer edildiğini bildirdi. İlginç bir şekilde, bu işlem DOGE fiyatındaki önemli bir gecelik artışla ilişkilendirildi. Kripto dünyası hamlenin ardındaki nedeni sorguladı.

Bir Balinanın Hamlesi: Coinbase’e 64 Milyon DOGE

Whale Alert, 6 milyon 127 bin 419 dolar değerinde 64 milyon 746 bin 17 DOGE‘nin bilinmeyen bir gönderici cüzdanından Coinbase adresine taşınmasını içeren bir dizi işlemi ayrıntılı olarak açıkladı. Son dört işlem yaklaşık 10 milyon 500 bin DOGE tutarındaydı. Buna göre hamle kripto alanında önemli bir oyuncu tarafından stratejik bir transfer yapıldığını gösterdi.

Gönderici cüzdanının şu anda boş olması, Coinbase platformundaki Dogecoin varlıklarının tamamını transfer etme ve potansiyel olarak satma yönünde kasıtlı bir karar alındığını gösteriyor.

Volatilite Serbest Bırakıldı: DOGE Fiyat Dinamikleri

Dogecoin fiyatı son haftalarda kayda değer bir dalgalanma göstererek inişli çıkışlı bir seyir izledi. DOGE, 28 Kasım ve 6 Aralık tarihleri arasında yüzde 35,7’lik şaşırtıcı bir artış yaşayarak 0,1041 dolar seviyesine ulaştı. DOGE’nin 6 Aralık’taki doğum günü kutlamaları önemli bir olaya işaret ediyordu zira DOGE 2013 yılında bu tarihte Bitcoin‘in eğlenceli bir parodisi olarak piyasaya girmişti.

Ancak, kutlamanın ardından hızlı bir düşüş yaşandı ve tek bir günde DOGE yüzde 10,5 oranında geriledi. Kripto para biriminin fiyatı daha sonra son 24 saat içinde yüzde 5,5’lik bir artışla toparlanarak DOGE piyasasının dinamik yapısını ortaya koydu. Şu an itibariyle meme coin DOGE, hafif bir düzeltmenin ardından 0,0968 dolar değerinde.

Dogecoin’in Tuhaflığı: Bir “Dezavantaj” Ortaya Çıktı

Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus, kripto para biriminin kodunda uzun süredir devam eden bir hatayı kabul etti. Madenciliği yapılabilecek toplam coin sayısında bir sınır bulunmamasını içeren bu hata, Markus ve kurucu ortak Jackson Palmer’ın kasıtlı bir kararıydı. Markus, bu hatayı düzeltmiş olsalardı, DOGE’nin uzun zaman önce varlığının sona erebileceğini itiraf etti.

Dogecoin tutkunları fiyat dalgalanmasında gezinirken, Coinbase’e yapılan balina büyüklüğündeki son transfer, kripto anlatısına başka bir entrika katmanı ekledi. Önemli işlemler ve fiyat hareketleri arasındaki korelasyon, kripto piyasasındaki nüanslı dinamiklerin altını çizdi.