Kripto Para

PEPE, ARB ve OP! Ünlü Analist Umut Dağıttı

Özet

  • Kripto para analisti Michaël van de Poppe 3 altcoin için değerlendirmelerde bulundu.
  • Analist altcoin’ler için yükseliş sinyallerinin geldiğini belirtiyor.
  • Ethereum’daki gücün ARB ve Optimism’e yayılacağı düşüncesinde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para birimlerinin dinamik dünyasında Arbitrum, Ethereum‘un yörüngesini yakından yansıtan güçlü bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Deneyimli bir analist olan Michaël van de Poppe, Ethereum’un dayanıklılık göstermesi ve bu gücün hem Arbitrum’a hem de Optimism’e yayılmasıyla umut verici bir eğilim gözlemliyor.

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İyimser Sinyaller ve Yükseliş MomentumuAltcoin OP’ye Özel VurguEthereum’un Piyasa Üzerindeki Etkisi

İyimser Sinyaller ve Yükseliş Momentumu

Analiste göre Arbitrum’un son hareketleri olumlu bir görünümle uyumlu. Daha düşük seviyelerdeki potansiyel yeniden testlere rağmen, 1,30 dolara doğru bir artışa hazır görünüyor ve yükseliş eğilimli bir ilk çeyrek için zemin hazırlıyor.

PEPE’yi değerlendiren analist grafiğin önemli bir ivmeyi yansıttığı düşündeşinde. Van de Poppe, 0.000002000 dolar seviyesine doğru potansiyel bir yükselişten önce 0,000001285-0,000001350 dolar aralığında bir yeniden teste PEPE’nin ilgi duyduğunu ifade ediyor. Analiste göre PEPE yeni DOGE olabilir.

Altcoin OP’ye Özel Vurgu

Analist OP için Ethereum‘un yörüngesini yansıttığını düşünüyor ve potansiyel düzeltmeler sırasında stratejik giriş noktalarının önemini vurguluyor. Piyasada bir gerileme olması durumunda, uygun bir giriş için tavsiye edilen bölge 1,85 ila 1,935 dolar arasında yer alıyor.

Analist şu anda piyasaya girmenin, uygun bir giriş noktası sağlamadan piyasa trendlerini takip etmeye benzeyebileceğini ima ederek, kripto para yatırımlarında hesaplanmış bir yaklaşımın öneminin altını çiziyor.

Ethereum’un Piyasa Üzerindeki Etkisi

Bitcoin 43 bin dolar civarında konsolide olurken, Ethereum ivme kazanarak piyasada yükseliş sinyalleri veriyor. Analiste göre ETH/BTC kuru potansiyel bir dibe yaklaşıyor ve muhtemelen altcoin’ler için önümüzdeki iki ayın heyecan verici olacağını müjdeliyor. Bu incelikli analiz, kripto para alanında stratejik yatırımlar ve artan faaliyetler için olgunlaşmış bir piyasa ortamına işaret ediyor.

Van de Poppe, piyasa yükselişlerinde dikkatli olunmasını tavsiye ederek, belirlenen fiyat aralığında uygun bir giriş noktası belirlemenin önemini vurguluyor. Bu ölçülü yaklaşım, yatırımcıların yalnızca piyasa hareketlerini takip etmelerini değil, potansiyel kazançlardan yararlanmak için stratejik olarak kendilerini konumlandırmalarını sağlıyor.

Netice olarak kripto para birimi Bitcoin’deki artış sonrası altcoin’lerde önemli hareketliliğin gerçekleşmesi büyük oyuncular arasındaki etkileşimin altını çiziyor. Sahne şimdi 2024’e doğru hazırlanırken, akıllı yatırımcılar altcoin’ler için yaklaşmakta olan etkili rallilerin beklentisi içerisinde.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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