Bitcoin İvme Kaybederken Altcoin Piyasasında Yükseliş Devam Ediyor: BTC İçin FUD Uyarısı

Bitcoin, altcoin piyasasında yaşanan yükseliş ivmesinde özellikle Ethereum‘un ön plana çıkarması ile son zamanlarda 43.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlandı. Ancak yazının yazıldığı sırada 43.504 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, son saatlik bar kapanışları ile yatırımcısını mutlu etmeye başardı. Peki önümüzdeki süreçte Bitcoin için neler bekleniyor? Birlikte inceliyoruz.

Bitcoin Hakimiyeti Düşüşe Geçti

TradingView’den alınan fiyat verileri, ETH/USD paritesinin son 24 saat içinde %7,6’ya kadar yükselirken Bitcoin fiyat konsolidasyonunun devam ettiğini gösteriyor.. Hafta başında 19 ayın en yüksek seviyesi olan 44.490 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin; hem Ethereum hem de Solana’nın yatırımcılar tarafından ilgi görmesi ile yükseliş ivmesini kaybetti.

Bitcoin’in kripto piyasa değeri içindeki payını inceleyen popüler analist Matthew Hyland, son gelişmeleri potansiyel bir yanlış kırılma olarak değerlendirdi. Bitcoin Hakimiyeti, 6 Aralık’ta Bitcoin fiyatının en yüksek seviyelerine paralel olarak %55,26’ya ulaştı ve bununla birlikte Nisan 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hyland, X üzerinden %54,35’lik kilit noktaya atıfta dikkat çekerek şu yorumda bulundu:

“Şu anda aşağıda olan destekten kaçınmak için desteğin üzerinde kapanması gerekecek.”

Kripto para piyasasında yaşanan bu gelişmeler ile birlikte büyük altcoin’ler bu durumdan yararlandı ve ETH/USD paritesi gün içinde 2.392 dolar seviyesine ulaştı.

SOL/USD paritesi merkezi borsalarda 72,88 dolar seviyesine ulaşarak Mayıs 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü ve yatırımcılar geleceğe yönelik üç rakamlı yükseliş ihtimallerini artırmaya devam etti.

Santiment’ten FUD Uyarısı

Mevcut durumu yorumlayan araştırma ve veri analiz şirketi Santiment, bir altcoin düzeltmesini çevreleyen korku, belirsizlik ve şüphenin ya da FUD’ın Bitcoin yükselişi için yardımcı olabileceğini savundu. Santiment 7 Aralık’ta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yatırımcılar kripto piyasalarının şu anda bir boğa tuzağında olabileceğinden korkuyor. Ancak Bitcoin momentumunu şimdilik durdurmuş olsa da Ethereum ve altcoin’ler bir kez daha patlıyor. FUD artarsa bu gelişme Bitcoin’i 50.000 dolar seviyesine çıkarabilir.”

Santiment tarafından paylaşılan bir grafik, mevcut kripto fiyat hareketine atıfta bulunan “boğa tuzağı” ve “ayı tuzağı” ifadeleri için sosyal medya paylaşımlarını kapsayan verileri takipçileri ile paylaştı. Buna göre analistler tarafından yapılan boğa tuzağı uyarıları ile Bitcoin fiyatı ivme kaybederken altcoin piyasasında yükseliş yaşandı.