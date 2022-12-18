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FTX çöküşüyle birlikte Solana’dan haklı bir kaçış başladı. Fakat son veriler öldü denilen SOL Coin için umut vadediyor. Kripto para yatırımcıları Kasım ayında FTX eliyle gelen satışlar nedeniyle Solana fiyatının ciddi anlamda düştüğünü gördü. FTX’in son çırpınışlarının kurbanı Solana oldu. Fakat yine de FTT kurtulamadığı için SBF battı.

Solana Öldü Mü?

Messari’nin 17 Aralık’ta yaptığı paylaşıma göre, kripto piyasasını saran genel FUD’a rağmen, Solana’nın ekosistemi büyüme işaretleri gösteriyor. Solana‘nın büyüyen ekosisteminin bir nedeni, ağın yerel ücret piyasasını benimsemesi olabilir. Yerel ücret piyasasının devreye girmesi, kullanıcıların işlemlerini önceliklendirmek için doğrulayıcılara öncelikli ücretler göndermesine olanak sağladı. Bu da spam’ı azalttığı için Solana’nın blok alanını daha iyi kullanmasına olanak tanıdı. İyi bir haber olarak, geliştiriciler değişken piyasa koşullarına rağmen Solana ile ilgilenmeye devam etti. Token Terminal tarafından sağlanan verilere göre, ağdaki aktif geliştiricilerin sayısı düşen fiyatlara rağmen artmaya devam etti. Böylece Solana’nın GitHub’ına yapılan katkıların sayısında da bir artış oldu.

Artan geliştirici sayısı ve ardından gelen geliştirme faaliyetleri, TIPIN’lerin (Token Teşvikli Fiziksel Altyapı Ağları) Solana ağına geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. TIPIN’ler öncelikle bireyleri gerçek dünyadaki faaliyetleri tamamlamaya teşvik etmek için token ödülleri kullanmaktadır. Bu nedenle TIPIN’lerin ortaya çıkışı Solana’nın büyüyen ekosisteminde önemli bir faktör olacaktır. Helium ağı, Hivemapper ve Teleport gibi TIPIN’ler Solana ekosistemine daha fazla kullanıcı getirebilir.

Solana Geleceği

Büyüme aynı zamanda Solana’nın NFT pazarında da dikkat çekiyor. Solana Floor‘un verilerinden, Solana Blue Chip Endeksi’nin son 30 gün içinde olumlu yönde hareket ettiği gözlemlendi. Bununla birlikte, Solana‘nın NFT’leri için toplam taban değeri de arttı. Solana’nın toplam taban değeri son bir ay içinde 154 milyon dolardan 253 milyon dolara yükseldi.

Ancak, Solana ekosisteminde görülen gelişmelere rağmen, TVL’si geçen ay büyük ölçüde etkilendi. DefiLlama’dan toplanan bilgilere göre 1 Kasım tarihinde 1 milyar dolar olan toplam kilitli değer 256 milyon dolara düştü. Bunun ardından Solana tarafından elde edilen ücretler de azaldı. Token Terminal’e göre, Solana‘nın toplanan geliri 7 Kasım’dan sonra keskin bir düşüş gösterdi. Elde edilen gelir o tarihten bu yana %50 oranında düşerek 40 gün içinde 52.484 dolardan 26.580 dolara geriledi.

Solana halen FTX çöküşünün etkilerinden kurtulabilmiş değil. Özellikle 2025 yılının mart ayında kilidi açılacak ciddi miktardaki Alameda varlığı yatırımcıları rahatsız ediyor.