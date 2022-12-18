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  •   Macro Gurusu: MATIC ve 2 Altcoin 2023’te Durdurulamayacak!

Macro Gurusu: MATIC ve 2 Altcoin 2023’te Durdurulamayacak!

Kripto para yatırımcıları için harika bir 2023 altcoin sepeti olabilir.
14:50
18 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Daha önce de yaptığı açıklamalarla kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği bir isme dönüştü. Macro gurusu kısa süre önce Polygon (MATIC) ve birkaç altcoin için müjdeli haberi verdi. Altcoinler ciddi kayıplar yaşarken gelen müjde yatırımcıları heyecanlandırdı. Peki orta ve uzun vadede çok büyük kazançlar yaşayacağını düşündüğü altcoinler hangileri?

2023 Altcoin Sepeti

Real Vision CEO’su Raoul Pal, Polygon (MATIC) ve 2 kripto paranın “büyük bir şeyin kilidini açma” eşiğinde olduğunu düşünüyor. Yeni bir video güncellemesinde makro gurusu, Solana (SOL), Polygon ve Avalanche‘ın (AVAX) sektörde kendi nişlerini oluşturarak kripto benimsemesini ilerlettiğini söylüyor. Pal’a göre SOL, dev teknoloji şirketleriyle anlaşmalar yapıyor. Ve kendi bireysel mağazasını açarak fiyatı için zorlu bir yıl olmasına rağmen avantaj sağlıyor.

“Solana ile gerçekten ilgileniyorum çünkü ekibin yaptıkları işte olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Yaptıkları şey bir tüketici zinciri oluşturmak. Şimdi, bu konuda pek çok muhalif var, %95 düştü, tüm FTX olayına yakalandı, ama bence şimdi temiz çünkü hepsi satmak zorunda kaldı, bu yüzden şimdi Meta, Google ve diğerleriyle anlaşmalar yapan bireysel benimseme ile Solana ön plana çıkacak. Discord ile de yeni bir anlaşma yaptılar ve onlardan daha fazlasını bekliyorum. Bence yerlerinin neresi olduğunu gerçekten anladılar, Manhattan’da Solana ürünleri satan bir mağazaya sahip olmak harika ve cep telefonu, bunun nereye gideceğini kim bilebilir? Ama bence büyük bir şeyin kilidini açıyorlar.”

Bu arada FTX ve Alameda’nın şu an ciddi miktarda kilitli SOL Coin’i bulunuyor. Bunların kilidi 2025 yılı Mart ayında açılacak ve bu önemli bir risktir.

2 Devasa Altcoin

Pal daha sonra hem Polygon’u hem de Avalanche’ı Solana ile aynı kategoriye dahil edebileceğini söylüyor ve onların da gerçek dünya varlık tokenizasyonuna odaklanarak dijital varlık ortamını değiştirmenin eşiğinde olduklarını belirtiyor.

“Bence Polygon’dakiler de aynı şekilde büyük bir işi başaracak. Ve bir başka süper hızlı blockchain olan Avalanche’tan John, gerçekten ilginç ve Solana’nın büyük bir rakibi, gerçek dünya varlıkları gibi başka şeylere odaklandı, ‘mülkiyeti nasıl tokenize ederiz? Bu da gelmekte olan bir başka trend ve her zaman geliyormuş gibi hissettiriyor ama zaman alıyor. Yoldan çekilmesi gereken çok sayıda aracı ve aşılması gereken çok sayıda yasal düzenleme var ama bunların hepsi geliyor.”

Avalanche bu yazının yazıldığı sırada 11,87 dolardan el değiştirirken, MATIC 0,802 dolardan ve SOL 12,32 dolardan işlem görüyor. Kripto para yatırımcıları bu tarz isimlerin paylaştığı görüşlerle hareket ederse genellikle zarar ederler. Bundan dolayı mutlaka kendi araştırma ve değerlendirmelerini de yapmalıdırlar. Ancak farklı görüşleri incelemek duygu durumunuzu etkilemiyorsa sizin için faydalıdır.

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