Terra Classic (LUNC) topluluğu, LUNC fiyatına ivme kazandırmak için elinden gelen her şeyi yaparken, matematik ve rasyonel veriler gerçekleri gözler önüne seriyor.

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Terra Classic (LUNC) topluluğu, LUNC fiyatına ivme kazandırmak için elinden gelen her şeyi yaparken, matematik ve rasyonel veriler gerçekleri gözler önüne seriyor.

0.01 Dolar İçin Ne Kadar Token Yakılmalı?

LUNC topluluğu, token’ın arzını azaltmaya odaklanmaya devam ediyor. Bu süreçte, en önemli faktör ise yakımlar. Ekosistemin neredeyse büyün proje ve girişimlerindeki nihai hedefi, yakılan token sayısını artırmak. Yakın tarihli bir tweet’te, bağımsız bir LUNC doğrulayıcısı olan “LUNC To The Sun (LUNCTTS), topluluğun LUNC’un fiyatını 0,01 dolara çıkarmak için yakılması gereken token sayısını açıkladı. LUNCTTS‘e göre Terra Classic topluluğu, 0,01 dolar fiyat hedefine ulaşmak için arzın %30’unu yakmak zorunda. Bu da 2 trilyon LUNC’un yakılması gerektiği anlamına geliyor. LUNCTTS’nin analizine göre, LUNC arzının %30’unu yakmak, token’ın toplam arzını 4.81 trilyona düşürecek.

Ayrıca LUNCTTS, LUNC’un 0,01 dolar fiyat hedefine ulaşmasını sağlamak için 48 milyar dolarlık bir piyasa değeri hedefliyor. LUNCTTS bir tweet’te, “LUNC topluluğu! 0.01 dolara ulaşmak için toplam arzın %30’unu yakmalıyız! Bu süreçte, hepimiz aynı hedef için çalışmalıyız! Daha fazla yakımlara odaklanmalıyız,” ifadesini kullandı. LUNC topluluğu bu hedefe ulaşmanın zorluğunun farkında. Ancak, LUNC’un DOGE ve SHIB gibi topluluk odaklı bir proje haline gelmesi umutları artırıyor.

Staking Çözüm Değil!

“LUNC To The Sun” ayrıca toplumu devam eden yakma kampanyasını hızlandırmak için önerilerde bulunmaya çağırdı. Pek çok topluluk üyesi LUNC stake etmenin, topluluğun dolaşımdaki arzı azaltmak için en iyi yöntem olacağını öne sürdü. Bununla birlikte, LUNCTTS, kullanıcılar 21 gün sonra token’larını bu staking havuzlarından çekeceklerinden, staking‘in token arzını azaltmak için uzun vadeli bir çözüm olmadığını söyledi. Ekim ayında, Terra ekosistemini canlandırmaya odaklanan bağımsız bir grup olan Terra Rebels, yakımları hızlandırmak için merkeziyetsiz uygulamalar yoluyla yardımcı programlar oluşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

LUNC Penguins’ten alınan verilere göre, bugüne kadar 36.008.682.310 (36 milyar) LUNC yakıldı. 24 saatlik işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, devam eden LUNC yakım kampanyasına büyük katkı sağladı. Borsa, LUNC ticaret faaliyetlerinden elde edilen ücretlerle 20.1 milyar LUNC’u başarıyla yaktı. LUNC yakım/vergi mekanizması; tüm Terra Classic on-chain işlemlerinden %1,2 vergi kesmek için uygulanan bir girişim ve LUNC arzının azaltılmasına büyük oranda yardımcı oldu. LUNC Penguins’ten alınan veriler, bu mekanizmanın 11 milyar token yakıldığını ortaya koyuyor. Binance ve Burn Tax’in yanı sıra LUNCDAO ve Luna Station 88 gibi bağımsız projeler de Terra Classic’in yakım kampanyasını destekledi. LUNC, kripto para piyasasındaki satışların ardından son 24 saatte %8 düştü. Coingecko verilerine göre LUNC an itibariye 0,00014407 dolardan işlem görüyor.