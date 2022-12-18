Yatırımcılar neden en büyük borsalardan 2 tanesinde sorun yaşıyor? Korkulacak bir şey var mı?

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Son aylarda kripto para yatırımcıları oldukça rahatsızlık veren çok fazla olay yaşadı. Son Binance haberleri de piyasayı korkuttu. Şimdi de 2 kripto para borsasındaki sorunlar yatırımcıları tedirgin etti. Borsalardan birine 7 saattir erişilemiyor. Peki problemin sebebi ne? Yatırımcılar gerçekten tedirgin olmalı mı?

OKX Borsası Erişim Sorunu

Alibaba Cloud HK Zone C ekipman arızası nedeniyle OKX bugün kapalıydı. 2021’de Amazon’un Japonya lokasyonundaki yaşadığı arızalar nedeniyle birçok borsa sorun yaşamıştı. OKX borsasına 7 saattir erişilemiyor ve Gate benzer bir kesinti raporluyor. Gate borsası müşteri para çekme işlemlerinin zamanında işlenemediği konusunda uyardı. İki borsa da müşteri varlıklarının güvende olduğunu açıkladı.

Cuma günü Elon Musk, OKX borsasını takibe almış (Binance borsasını bile takip etmiyorken) cumartesi günü ise Twitter’dan takipten çıkmıştı. Takip etmesiyle birlikte OKX borsasının yerel tokeni OKB ciddi fiyat artışı yaşamıştı. Borsanın altcoini yazı hazırlandığı sırada 22,5 dolardan alıcı buluyor ve Musk’ın hareketiyle elde edilen kazanımları sildi.

Peki OKX borsasının yaşadığı sorun ciddi bir problem doğurur mu? Alibaba kaynaklı kesintinin yakın zamanda çözülmesi bekleniyor bu tarz servis sağlayıcı problemleri genellikle 24 saat içinde çözülür. Müşteri varlıklarını etkilemeyen bu kesintilerin veri kaybı yaşanmadığı sürece kullanıcılar için ciddi etkileri olmayacaktır. Düzenli veri yedeklemeleri yapan platformların bu tarz süreçlerde veri kaybı yaşaması da beklenmez.

Gate Para Çekme Sorunu

OKX’e benzer şekilde Gate borsası da bazı sorunlar yaşıyor. Bulut hizmet sağlayıcısının bakım sürecinden dolayı aksaklık yaşandığını açıklayan Gate daha fazla detay vermedi. Kullanıcılar bu süreçte yavaş para yatırma ve çekme işlemleri yaşayabilir. Ancak alım/satım işlemlerinde ciddi bir aksaklık gözlenmedi. Gate borsası kısa süre önce yaptığı duyuruda şunları söyledi;