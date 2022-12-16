Musk yine yaptı yapacağını, tek bir tuşa basarak altcoinin fiyatının yükselmesine sebep oldu.

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Kripto para yatırımcıları Elon Musk eliyle yaşanan volatiliteleri özlemişti birkaç dakika önce yine oldu. Elon Musk kripto para yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. Her hamlesi takip edildiği için yeni birini takip ettiğinde, yeni bir beğeni yaptığında hemen fark ediliyor. Şimdi bu altcoinin hesabını takip ettiği için altcoin aniden yükseldi.

OKB Neden Yükseliyor?

OKB fiyatı Elon Musk popüler kripto para borsası OKX’i takip ettiği için yükseliyor. Elon Musk hali hazırda Twitter’ın yatırımcısı olan Binance borsasını bile takip etmiyor. Binance, Musk’ın 500 milyon dolarlık Twitter satın alımını desteklemiş olsa da Musk, Binance ya da CZ’nin Twitter hesabını takip etmedi. Son hamlenin özel bir sebebi olup olmadığı bilinmiyor. Musk birazdan çıkıp reklam olarak çıktı yanlışlıkla takip ettim derse de şaşırtıcı olmayacaktır. Kripto para fiyatlarının Musk’ın hareketleriyle yaşadığı dalgalanma onun hoşuna gidiyor. Yılbaşı’nda da Shiba Inu köpeğini paylaştığında muhtemelen Floki, Shib ve Doge fiyatlarının aniden yükselip düştüğünü göreceğiz. Dünyanın en zengin ismi de kendini böyle eğlendiriyor.

OKB Coin Yorum

Musk’ın hamlesiyle yükselen fiyat 11:54 itibariyle yönünü aşağıya çevirdi. Yüzde 10’un üzerinde kazanç elde eden altcoin FOMO alımlarının ardından kar satışları görüyor. FTX çöküşüyle birlikte payını artırma fırsatı yakalayan OKX borsası hacim bakımından en büyük platformlar arasında bulunuyor. Elon Musk daha önce yaptığı Twitter paylaşımlarıyla Floki, BabyDoge, Shib gibi birçok kripto paranın ani yükselişler yaşamasına neden olmuştu. Bu tarz spekülatif hareketlerinin sonuncusunu Vitalik Buterin’in “X Coin” diye verdiği örneğin ciddiye alınmasıyla yaşadık.

Kripto para yatırımcıları tanınmış isimleriyle başlayan yükselişlerin aynı hızla tersine dönebileceğini bilmelidir. Eğer Elon Musk konuyla ilgili borsayı destekleyici bir paylaşım yapmazsa fiyatın düşmeye devam ettiğini göreceğiz. Heyecanla 24 doların üzerinde alım yapanlar ise kayıplar yaşayacak.

Peki Elon Musk bu hesabı neden takip etti? Ufak bir kehanette bulunabiliriz. Önümüzdeki ay 2022 son çeyrek raporları açıklanacak. Bitcoin bu çeyrekte FTX çöküşü nedeniyle devasa kayıplar yaşadı. Elon Musk ufak ipuçları bırakmayı seven bir isim. Eğer Tesla bilançosuna bu çeyrekte Bitcoin eklediyse, daha önce paylaştığımız Coindesk hesabını takip etme takibi bırakma olayında olduğu gibi bu bir ipucu olabilir. Ocak ayında bu kehanetin ne denli hedefine ulaştığını göreceğiz. Gerçekçi olmak gerekirse Tesla hisselerini sattığı ve resesyon beklediği bir dönemde Bitcoin alması pek mantıklı görünmüyor.