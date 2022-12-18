Geri sayım başladı! SHIB ordusu heyecanla bekliyor ve bu gelişmenin 3 kripto parayı da uçuracağı düşünülüyor.

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Kripto para yatırımcıları meme tokenlara yoğun ilgi gösteriyor ve SHIB geçtiğimiz yıl yaşadığı büyümeyle halen ilgi odağı. Fiyatı 2021 yılında peş peşe sıfırlar attı ve 2020 sonundaki erken dönem yatırımcılarını birer milyonere dönüştürdü. Halen erken dönemde yatırım yapanlar milyoner segmentinde ve SHIB daha fazlası için çalışmalarını sürdürüyor.

Shib Coin

Shiba Inu Ekosistemi, başlangıcından bu yana her zaman hype içinde olmuştur. Bununla birlikte, SHIB ekosistemi tokenleri Shiba Inu Coin (SHIB), Doge Killer (LEASH) ve Bone ShibaSwap (BONE), Shiba Inu ekosistemi tarafından yapılan büyük bir duyurunun ardından son 24 saat içinde ciddi anlamda toparlandı. Küresel meme kripto piyasası geçtiğimiz birkaç hafta içinde büyük bir satış gördü. Bu düşüşün ortasında, Shiba Inu ekosistemi SHIB için artık geri sayıma başladı.

Shiba Inu layer1 artık geliyor. Shibarmy, LEASH ve BONE’un orada utility olarak ciddi anlamda görev üstlenmesi bekleniyor. Elbette bu durum fayda üretimini artıracağı için fiyatta da istikrarlı toparlanmalar yaşanabileceği anlamını taşıyor. Bu gizemli duyurudan bu yana, dünyanın en büyük ikinci meme kripto para birimi olan Shiba Inu Coin fiyatı son 24 saat içinde %7’nin üzerinde artış gösterdi. SHIB 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık %40 artarak 223 milyon dolara ulaştı.

Shiba Coin Yorum

Doge Killer fiyatı son 24 saat içinde %18 gibi büyük bir oranda arttı. LEASH benzer şekilde ilgi görüyor. Bununla birlikte, Bone ShibaSwap, tüm Shiba Inu coin ekosistemi arasında büyük bir fiyat artışı kaydetti. BONE fiyatı son 24 saat içinde %35 oranında fırladı. SHIB Ordusu bu tokenlerin layer1 ile yükseleceğini düşünüyor. Fakat iyi haber sadece bununla sınırlı değil.

İkinci büyük gelişme ise muhtemelen yakında yaşanacak. Elon Musk geçtiğimiz yıl yılbaşında Floki isimli, Shiba Inu cinsi köpeğini paylaşmıştı. Bu tarz hareketler altcoinlerin fiyatına önemli ölçüde etki ediyor. Yani tetikte olmakta fayda var. Bu seneki paylaşımda Elon Musk’ın belki de Twitter için kripto müjdesi de eşlik edebilir?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.