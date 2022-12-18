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Dikkat! Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Kritik Bitcoin Raporu: Bu Yöne Gideceğiz!

Bitcoin (BTC) yeni bir türbülans sürecinden geçerken, önde gelen bir platform kritik veriye dikkat çekerek önemli açıklamalar yaptı. 
18:30
18 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir türbülans sürecinden geçerken, önde gelen bir platform kritik veriye dikkat çekerek önemli açıklamalar yaptı.

Dilution-Proof, Bu Metriğe Dikkat Çekti!

Bitcoin makroekonomik belirsizlik ve sektördeki krizler nedeniyle düşmeye devam ediyor. Önceki ayı piyasalarında normal bir süreç geçiren BTC, mevcut döngüde hem resesyon riski ve yüksek faiz oranları hem de piyasada güven sorununa yol açan FTX ve Terra gibi krizlerle mücadele ediyor. Son dönemde yaşanan Binace’a yönelik FUD dalgası da fiyatı olumsuz etkilemeye davam ediyor. Bu süreçte, BTC’deki dip seviyeyi tahmin etmek zor bir süreç haline geliyor. Ancak, geçmiş ayı döngülerindeki verilerin incelenmesi somut ipuçları verebiliyor. Popüler analiz platformu Dilution-proof önemli bir rapor paylaştı. Platformdaki analistler önemli bir metrik olan MVRV-z Score’a dikkat çekti.

Uzmanlara göre, kritik metrik ”Bitcoin‘in piyasa değeri ve gerçekleşmiş değerinin BTC fiyatının normalden fazla değerli (overvalued) veya normalden az değerli (undervalued) olma durumunu hesaplamak için kullanılır.” Platforma göre, metrik BTC’de dip seviyenin görüldüğünü ve  Bitcoin’in  halving sonrası  tam anlamıyla her döngüde yaptığı gibi hareket ettiğini belirten bir grafik paylaştı. Daha önce bazı analistler  mevcut ve geçmiş fiyat döngüleri arasındaki çarpıcı benzerlikleri gözler önüne sergilemişlerdi. MVRV-z Score da bu önemli veriler arasında yer alıyor.

Bitcoin, Kanıtladı!

17.000 dolar seviyesine çıkmaya çalışan Bitcoin, geçen sene  Aralık ayında 49.300 dolar seviyesinde idi.  BTC, 10 Kasım 2021’de ulaşılan tüm zamanların en yüksek değeri olan 69.044 dolardan %75 uzakta. Ancak, bazı analistler bu durumda bile iyimser bir tablo çizmeye devam ediyor. Makroekonomik belirsizlik ve FTX krizinin neden olduğu krize rağmen, uzmanlar Bitcoin‘in eninde sonunda 100.000 dolara ulaşacağını iddia ediyor. Önde gelen analistlerden Tone Vays, ”2023’te 100.000 dolara yaklaşmazsak şaşırırım. Hisse senedi piyasasına ve kripto  para piyasalarına çok fazla spekülatif para akacağını düşünüyorum.” ifadesini kullanmıştı.

Trader ayrıca, FOMO etkisi başladığında daha fazla yatırımcının BTC satın alabileceğini ve yatırımcıların mevcut seviyelerde dipten alım fırsatını kaçırmak istemeyeceklerini öne sürdü. Bu arada, diğer uzmanlar Bitcoin‘in Mart 2024’te 100.000 dolara ulaşacağına inanıyor çünkü bu tarih, o yılın baharında gerçekleşmesi beklenen halving olayına yakın. Tarihsel olarak, Bitcoin halving sırasında büyük bir fiyat artışı yaşıyor. Bitcoin bu önemli olayın gerçekleştiği 2016 ve 2020 yılları arasında değerini %1.263 artırmayı başardı.  23 Mart 2024’e kadar BTC’nin 120.263 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

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