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Müjde! ABD’li Yatırım Şirketi Kanıt ve Tarih Verdi: 3 Altcoin 2023’te İmkansızı Başaracak!

Kripto para sektörü krizler mevsiminden geçerken, ABD'li yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto'ya göre 3 altcoin 2023'te fark yaratabilir. 
19:30
18 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörü krizler mevsiminden geçerken, ABD’li yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto’ya göre 3 altcoin 2023’te fark yaratabilir.

Litecoin ve Apecoin: Halving ve NFT Çılgınlığı!

Analistin listesindeki ilk altcoin Litecoin (LTC). Litecoin, 2011 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana on yılı aşkın bir süredir dünyanın en popüler kripto paralarından biri olmaya devam ediyor. Litecoin,  son 30 gün içinde %25 artış kaydetti. Bu rallinin başlıca nedeni yaklaşan halving etkinliği. Halving,  zamanla arz büyüme oranını düşürür ve token’ın arzını daha kıt hale getirir. Bu faktörlerin kombinasyonu tarihsel olarak token fiyatı için iyi bir gelişme olmuştur. Litecoin her dört yılda bir öngörülebilir bir model izledi ve halving öncesinde yükselme eğiliminde oldu. Örneğin, 2015’deki halving’den önce, Litecoin’in fiyatı Kasım 2014’ün başındaki 3,62 dolardan Temmuz 2015’te 5,05 dolara yükseldi. Bu model 2015 ve 2019’da gözlemlendiğinden, yatırımcıların bu döngünün 2023’te tekrarlanacağını düşünmeleri şaşırtıcı değil. Ağustos 2023’te gerçekleşmesi planlanan bir sonraki  halving ile LTC yeni zirvelere çıkabilir.

Listedeki ikinci altcoin Apecoin (APE). ApeCoin, Bored Ape Yacht Club ekosisteminin hizmet ve yönetişim token’ı konumunda. Bored Ape Yacht Club, tartışmasız şimdiye kadarki en başarılı NFT koleksiyonu. Bu nedenle Mart ayında piyasaya sürüldüğünde ApeCoin, ekosisteminde büyük bir heyecan ortaya çıktı. Bu durum, APE fiyatına da yansıdı. Bununla birlikte, NFT piyasası Mayıs ayında çöktü ve son altı ayda NFT’lerin taban fiyatları genel olarak düştü. Sonuç olarak Bored Apes’e yönelik ilgi de azaldı. ApeCoin, Mart ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %90 gibi şok edici bir düşüş yaşadı. Ancak ApeCoin’i 2023’te öne geçirebilecek kilit bir faktör var: NFT pazarının geri dönüşü. Bored Ape NFT’lerinin son 30 gün içinde artan taban fiyatlarına dayanarak, ApeCoin’in sonunda yeni zirvelere ulaşacağına dair yeni beklentisi var. Ayrıca, ApeCoin kısa süre önce yatırımcılar ve NFT sahipleri için staking ödülleri başlattı. Bu da yatırımcı ilgisini yeniden güçlendirdi. Sonuç olarak, ApeCoin son 30 günde %36 arttı. Tabii ki büyük soru, bunun sadece bir “ölü kedi sıçraması” mı yoksa ApeCoin’in 2023’te toparlanmaya hazır olduğunun bir işareti mi olduğu. Ancak, uzmanlar genel olarak APE konusunda iyimserliğini koruyor.

Stacks (STX), 2023’te Bu Seviyeye Ulaşabilir!

Analistin listesindeki üçüncü altcoin Stacks (STX). Stacks, akıllı sözleşmeleri, NFT’leri ve merkeziyetsiz uygulamaları Bitcoin’e getirmek için tasarlanmış bir Katman 1 blok zinciridir. Bu önemli bir işlev  çünkü Bitcoin, tipik Katman 1 blok zincirlerinin gelişmiş özelliklerinden hiçbirini sunmaz. Ekosistemin en büyük özelliği, orijinal Bitcoin blok zincirini çatallamadan veya değiştirmeden Bitcoin’e fayda sağlamasıdır. Örneğin, şu anda Bitcoin stake edemezsiniz. Ancak, STX’i kullanarak Bitcoin’inizde staking ödülleri kazanabilirsiniz. Bitcoin için NFT’leri basabilmek gibi, STX için başka birçok kullanım durumu mevcut.

Bu nedenle, Stacks’ın önemli bir işlevi var. Bitcoin iyi performans gösteriyorsa Stacks da iyi performans gösterebilir. Ancak Bitcoin zayıflıyorsa, Stacks’ın da ivme kaybetmesi muhtemeldir. Stacks, bu nedenle 2022’de bekleneni veremedi. Altcoin, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %93 düştü. STX fiyatı, son 30 günde sadece %8 arttı. Bununla birlikte, Stacks’in değerinin Bitcoin’in değerine çok bağlı olduğu göz önüne alındığında, Stacks, Bitcoin’in 2023’te girdiği herhangi bir boğa piyasası koşusunda yeni zirvelere çıkabilir. Bazı uzmanlar artık Stacks’in 2023’ün ikinci yarısında mevcut 0,25 dolardaki seviyesinden 1,50 dolara yükselebileceğini düşünüyor.

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