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Sıcak Gelime! Dünya Kupasının Kaybedeni Bu Kripto Token Oldu!

Maç henüz bitmedi ancak şimdilik kaybeden belli, haftalıkta zarar yüzde 55'e ulaştı.
20:22
18 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarını dünya kupası finali heyecanı sardı. Bu aynı zamanda bir ilki temsil ediyor. Fan tokenlerin hayatımıza girmesiyle birlikte ilk defa bu dünya kupasında fan tokenler de mücadele veriyor. Artık dünya kupası için final akşamı ve yazı hazırlandığı sırada maçın 101’inci dakikası oynanıyor.

İçerik Rehberi

ARG Coin

Arjantin milli takımının fan tokeni olan ARG Coin Türk yatırımcılardan da yoğun ilgi görüyor. Türkiye merkezli kripto para borsalarında en fazla işlem göre altcoin ARG Coin oldu. Maçı 2-0 önde götüren altcoin ikinci yarıda yediği 2 gol nedeniyle %30’un üzerinde değer kaybetti.

İlk yarıda Messi ve Maria tarafından atılan 2 golle ikinci yarına 2-0 önde başlayan Arjantin, Mbappé’nin 2 golüyle bir şok yaşadı. Fransa beraberliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti. 80 ve 81’inci dakikalarda 2 gol yiyen Arjantin’in fan tokeni ARG Coin ise 5 dakika içinde yaklaşık %30 oranında değer kaybetti. Bugün Türk yatırımcılar dünya kupası heyecanıyla olası Arjantin zaferinin beklentisine kapılı ARG Coin aldı. Hacim 500 milyon TL’yi geçti.

Fan Tokenler

Kripto paraların daha fazla insan tarafından benimsenmesiyle birlikte artık dünya kupasında da tokenler konuşuluyor. Arjantin oldukça iyi bir turnuva performansı gösterdi ve bu durum tokenin fiyatına da etki etti. Kripto paralarla pek ilgilenmeyen yatırımcılar bile Arjantin’in zaferinden kazançlı çıkmak için ARG Coin’e yöneldi. Üstelik Dünya Kupası boyunca birçok kripto para borsasının, şirketinin de reklamını sahalarda gördük. Bu durum sonraki potansiyel boğa sezonunun büyüklüğü hakkında da bize fikir verebilir.

Dünya genelinde 1 milyarı aşkın insan tarafından takip edilen bir organizasyonun merkezinde kripto paraları görmek önemliydi. Bundan sonraki turnuvada ise muhtemelen tüm takımların kendi fan tokenlerini göreceğiz. Bu durum dünya kupası heyecanına da yeni bir soluk getirecek. Şimdilik maç devam ediyor ve uzatmalarda 11’inci dakika oynanıyor. Derken Messi attığı goller skoru 3-2’ye getirdi. ARG Coin aniden kayıplarının bir kısmını sildi. ARG Coin’in fiyatı maçın sonucuna göre ilerleyen dakikalar çok büyük bir volatilite görecek.

Güncelleme: 118’nci dakikada maç 3-3 oldu ve penaltılara gidiyor. Arjantin erken sevinmiş oldu.

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