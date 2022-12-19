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Bitcoin‘in (BTC) 2018’deki dibi için yaptığı öngörüsünün gerçekleşmesiyle yakın takibe alınan kripto para analisti Smart Contracter, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ın hizmet token’ı Binance Coin’de (BNB) devasa bir çöküş bekliyor. İşte analistin BNB’ye ilişkin korkutan o öngörüsü.

Beş Yıllık Yükseliş Trendini Kırdı

Kripto para analisti Smart Contracter, 215 binden fazla Twitter takipçisine Binance Coin‘in Bitcoin (BNB/BTC) karşısındaki çok yıllık yükseliş trendinin sona erdiğini düşündüğünü belirterek “BNB/BTC’deki beş yıllık yükseliş trendinin artık sona erdiğini düşünüyorum. Bana göre, buradan itibaren en az yüzde 40-50 daha düşer.” dedi.

Smart Contracter’ın öngörüsü dalgalar halinde hareket etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisine dayanıyor. Analistin grafiğine bakıldığında, BNB/BTC’nin teorinin beş dalgalı döngüsünü tamamladığı ve 0.007378 BTC (yaklaşık 123,33 dolar) ile 0,618 Fibonacci seviyesine doğru bir geri dönüş için hazır olduğu görülüyor.

Terra LUNA’yı Anımsatıyor

Smart Contracter, BNB/BTC grafiğine baktığında Mayıs ayındaki çöküşünden önceki Terra‘nın (LUNA) yaptığı fiyat hareketini gördüğünü belirterek dikkat çeken bir benzetmede bulundu.

ABD doları karşısında BNB’yi analiz eden kripto para analisti, temel çapraz destek çizgisini kırmasının ardından Binance Coin’in yüzde 66’nın üzerinde büyük bir çöküş yapmasını öngörüyor. Analist bu öngörüsüne ilişkin yaptığı yorumda “Bir tahminde bulunmam gerekirse BNB, ABD doları karşısında 80-100 dolar arasında bir seviyeye doğru ilerliyor.” ifadesini kullandı.

BNB’deki paniğin nedeni, FTX’in iflasının ardından kripto para borsası Binance‘ın finansal durumuna şüpheyle yaklaşmasıyla başladı. Binance CEO’su CZ, kripto para borsasının finansal durumunun iyi olduğunu savunsa da yatırımcılar ikna olmuş değil. Yatırımcılar, bir hafta gibi kısa süre içinde 5 milyar doların üzerinde varlığını kripto para borsasından çekerken, mevcut paniğin felaket boyutuna dönmesi beklentisiyle birçok yatırımcının BNB’yi açığa sattığı görülüyor.