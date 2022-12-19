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Dikkat! Bu Altcoin İçin Devasa Çöküş Kapıda: “Bir Sonraki Terra LUNA O Olacak”

Kripto para analisti Capo, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin dahil olmak üzere, bir dizi uyarıda bulundu. Analist, kripto para piyasasının genelinde düşüş trendinin devam etmesini bekliyor.
10:00
19 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki son çöküşü öncesinde haber vermesiyle tanınan ve yaptığı analizleri yakından takip edilen kripto para analisti Capo, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin dahil olmak üzere, bir dizi uyarıda bulundu. Analist, kripto para piyasasının genelinde düşüşün devam etmesini bekliyor.

İşte Analistin “Bir Sonraki LUNA Olacak” Dediği O Altcoin

Capo olarak bilinen kripto para analisti, Mayıs ayında 690 bin Twitter takipçisini uyarmış ve Waves‘in değeri sıfıra inen bir sonraki LUNA olabileceğini söylemişti.  Analist, şimdi WAVES’e ilişkin çağrısının meyvelerini vermeye başladığını ve altcoin’in son dönemdeki düşüş hareketinin daha yeni başlıyor olabileceğine dikkat çekererek “Bu sadece başlangıç” dedi.

Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Korkutan Çağrı

Capo’nun genel olarak kripto para piyasasında kısa ve orta vadede düşüş beklediği ve ayı piyasasının dibi bulmadan önce altcoin’ler için daha fazla düşüş yaşanmasını bekliyor.

Altcoin’ler kolayca yüzde 50-80 değer kaybedecekler gibi görünüyor. Unutmayın, her zaman bir tetikleyici olacaktır (yakında kötü haberlerin gelmesini bekleyin) ancak grafikler her zaman önce konuşur. Güvende kalın.

En büyük kripto para Bitcoin‘i (BTC) de değerlendiren Capo, 12 bin dolar civarına ya da mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüş öngörüyor.

Ethereum’a gelince, Capo, mevcut fiyat hareketinin tipik bir düşüş öncesi hareket olduğunu ve ETH‘nin bir sonraki destek seviyesine  bin 70 dolara inmek üzere olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte, popüler kripto para analisti bundan önce Ethereum‘un 600 dolara kadar düşmesini beklediğini söylemiş, bir tür kötü haberin böyle bir düşüşü tetikleyebileceğini belirterek, “Trend hala düşüş yönünde. Göstergeler tam kapitülasyon olayına işaret ediyor. Kötü haberler yakında gelmeli. ETH 600-650 dolar, altcoin’ler potansiyel yüzde 50 – yüzde 70 düşüş (shittcoinler daha da fazla). Güvende kalın, işler çok çirkinleşebilir.” yorumunu yapmıştı.

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