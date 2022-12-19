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Japonya’daki üst düzey bir analist, Bitcoin‘in (BTC) önemli bir süre için 17 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunamaması halinde kripto para piyasasının genelindeki satışların hız kazanabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Kısa Vadede Satışlar Hız Kazanabilir

Şartlı çöküş beklentisi Japonya merkezli kripto para borsası Bitbank’ta piyasa analisti olan Yuya Hasegawa tarafından yapıldı ve Japon medya kuruluşu CoinPost tarafından bildirildi. Kripto para yatırımcılarına seslenen Hasegawa, kripto para piyasasının son baskılara rağmen kayda değer ölçüde çökmediğini, ayakta kalmayı başardığını belirtti. Ancak Hasegawa, Bitcoin fiyatının 17 bin doların üzerine çıkarak bu seviyenin üzerinde kalamaması halinde kısa vadede satışların hız kazanabileceğine dikkat çekti.

Analist, Avrupa ve özellikle ABD’de uygulanan para politikasıyla ilgili hamlelerin kripto paraların fiyatları üzerinde doğrudan bir etkisi olduğuna dikkat çekti. Hasegawa, BTC piyasasının ABD’de yükselen faizlere doğrudan bir yanıt olarak aşağı yönde hareket ettiğini de ekledi. Öte yandan bazı piyasa uzmanları faizlerdeki eğilimin önümüzdeki yılın başından itibaren değişeceğine, indirilmeye başlayacağına inanıyor. Güney Koreli piyasa analistleri, bunun gerçekleşmesi halinde, gelecek yılın ilk yarısında enflasyon rakamlarının istikrara kavuşacağına, Bitcoin ve altcoin‘lere olan talebi artırabileceğine inanıyor.

Japonya’dan Gelen Haberler Piyasaya Olumlu Etki Edebilir mi?

Japonya’da kripto para fiyatları son birkaç gün içinde ülkenin en büyük enerji sağlayıcısı Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi’nin (TEPCO) hamlesiyle canlanarak yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta medya kuruluşları TEPCO’nun Bitcoin madenciliği sektörüne girmeyi planladığını ve madencilik cihazlarına güç sağlamak için artan elektrikten faydalanmak istediğini bildirdi.

Öte yandan bir dizi Japon kripto para madencilik şirketi, bu yılın başında Rusya’daki madencilik faaliyetlerini durdurma kararı almalarının ardından, faaliyetlerindeki yavaşlamaya çözüm aramaya devam ediyor. Japonya’da elektrik fiyatları nispeten yüksek ve bu durum ülkedeki Bitcoin madenciliği sektörünün büyümesinin önüne geçiyor. Ancak TEPCO’nun hamlesi bu tabloyu değiştirebilir. Medya kuruluşları, TEPCO’nun yarı iletken şirketi Triple-1 ile bir anlaşma yaptığını da bildirdiler. Agile X adlı bir şirketin de TEPCO’nun Tokyo’daki tesislerinde bir pilot uygulamayla başlayacak olan projede yer alacağı bildirildi. Operatörler “ülke çapında” madencilik merkezleri oluşturma planından söz ediyor.

Bunun gibi olumlu haberlerin Japonya’da Bitcoin fiyatını artırması bekleniyor. Ancak Hasegawa, denizaşırı ülkelerden gelen baskıların fiyatların aşağı yönde hareket etmeye devam edeceği konusunda ısrarcı. Analist, orta vadede Bitbank analistlerinin Fed’in faiz artışlarının hızında yavaşlama beklentileri ile resesyon gibi ekonomik endişeler arasında bir çekişme beklediğini öngördüğünü aktardı.