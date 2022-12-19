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BTC Kahini: Korkunç Görünüyor Kripto İçin Buna Hazır Olun!

Bu senaryo gerçekten korkunç ve takip edilecek kritik sinyaller var. Büyük yıkım kapıda olabilir.
19:29
19 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En kötü günler geride kaldı mı? Son veriler pek iç açıcı değil, yatırımcıları daha zor günler bekliyor olabilir. Geçmişte yaptığı analizlerle adından söz ettiren bir isim kripto yatırımcılarını kendi tabiriyle yaklaşan “felaket” konusunda uyarıyor. Peki kripto para piyasalarını kısa vadede neler bekliyor? Daha büyük kayıplar görecek miyiz?

Kripto Paralar Yorum

Yaygın olarak takip edilen bir kripto stratejisti, BTC ayılarının şu anda üstünlüğe sahip olduğunu ve Bitcoin’i yeni bir dip seviyeye itebileceğini söylüyor. Son analiz oturumunda DonAlt takma adını kullanan analist BTC ayılarının Bitcoin’in 17.500 dolar civarındaki direncini başarıyla savunduğunu söylüyor. DonAlt’a göre, Bitcoin eğer bu direnç bölgesini aşamazsa kısa vadede 15.300 dolara kadar sert bir düşüş yaşayabilir.

DonAlt ayrıca şunları söyledi;

“Günlük grafiğe baktığımdan durum korkunç. Bu, bir düşüş trendinde aslında görmek istemediğiniz yanlış bir kırılma. Bu durumda genellikle tepe noktası orasıdır. Hedefinizi düşük aralıkta tutmanız gerekir, ancak düşük aralığın burada çok zayıf olduğu göz önüne alındığında daha büyük kayıp olası görünüyor.”

DonAlt’a göre, BTC şu anda düşük bir zaman dilimi destek alanının altında işlem gördüğü için düşüş senaryosunun gerçekleşme olasılığı daha yüksek.

“16.800 dolarlık destek berbat çalıştı, burayı tutamadığı için bu durumdayız… Bitcoin eğer bu bölgeyi koruyamazsa kısa vadede ani düşüşlere hazır olmalısınız”.

Bitcoin Son Durum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada Binace borsasında 16.687 dolarda bulunuyor. Kral kripto para birimi destek bölgesinden uzaklaşıyor ve altcoinlerin çoğu Kasım ayındaki diplerinden daha da aşağıya düştü. Yani analist tarafından paylaşılan uyarı altcoinlerde çok daha ciddi erimelere de işaret ediyor. Bitcoin piyasa hakimiyetinin de arttığını düşünürsek Capo tarafından haftalardır söylenen 13.000 dolara kadar düşüş senaryosuna yaklaşıyor olabiliriz. Bu durum altcoinlerin ortalama %55 oranında değer kaybetmesi anlamına gelir.

Bu senaryoda daha az likidite çeken altcoinlerde %55’i de aşan büyük kayıplara şahit olabiliriz. Yatırımcıların olası volatiliteye hazırlıklı olması gerekiyor. Özellikle yüksek riskli varlıklarda günlük kayıpların %40’lara ulaştığını gördüğümüz günler geçmişte oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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