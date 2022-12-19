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Artık sadece günler kaldı ve kaosla dolup taşan 2022 yılını geride bırakıyoruz. Peki 2023’te bizi neler bekliyor? Tedirgin kripto para yatırımcıları önümüzdeki yıla dair pek fazla umuda sahip değil. Halbuki bundan sadece 1 yıl önce yatırımcılar iştahlı biçimde mevcut fiyatlarının çok daha üzerinde rakamlardan BTC ve altcoinler alıyordu. Ekonomi profesörü önümüzdeki yıla dair beklentilerini paylaştı.

Kripto Para Kışı

Kriptonun en büyük oyuncularından birinin çöküşüne tanıklık eden neredeyse kıyamet gibi bir 2022’nin ardından, yeni gelişen sektörün geleceğiyle ilgili sorular artıyor. Eskiden dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası olan FTX‘in hızlı ve ani çöküşü, dijital endüstriye yoğun bir inceleme getirdi ve ABD’li kanun yapıcılar bu hafta kötü aktörleri dizginlemek, dolandırıcılığı azaltmak ve büyük ve küçük yatırımcılara yönelik riskleri azaltmak için regülasyonlara olan ihtiyacı yüksek sesle vurgulamaya devam etti.

Peki kripto paralar bu son çöküşten sonra ayağa kalkabilecek mi? 2023 yılına dair kripto para tahminleri neler? ABD potansiyel bir resesyonun eşiğindeyken, yatırımcılar büyük teknoloji şirketlerinde olduğu gibi kriptodan da çekilmeye başlayacak mı? Bu genel ekonomi için ne anlama gelir? Northeastern’de ekonomi profesörü olan ve uzun süredir kriptoya şüpheyle yaklaşan Mark Hooker, kripto para işlemlerinin genel ekonomide çok ciddi etkileri olmadığını ancak giderek artan bir işlem payı olduğunu söylüyor. Böylesine minimal bir ekonomik dayanakla, sektör çapında bir kripto çöküşünün oldukça mümkün olduğunu söylüyor. Ve bunun ekonomi üzerinde “neredeyse hiçbir etkisi” olmayacağını söylüyor.

2023 Kripto Para Tahminleri

Hooker, banknotların ya da kâğıt paranın kullanımdan kalkması ve değer kaybetmesine ilişkin pek çok tarihsel örnek olmasına karşın, kripto para gibi gizli finansal araçların kullanımı ve kullanımdan kalkmasına ilişkin çok az emsal olduğunu söylüyor. Yani geçmişe bakarak geleceğe dair pek tahminde bulunmanın imkânı yok. Kripto paraların en büyük sorununa dair şunu söylüyor;

“Çoğu varlığa değer biçtiğinizde, onunla ilişkili bir tür nakit akışı vardır. Kripto paralarda bu yoktur, tamamen spekülatiftirler”.

Northeastern Üniversitesi’nde seçkin ekonomi ve kamu politikası profesörü olan William Dickens, bu yıl ve gelecekte yaşanan kripto kayıplarının ABD ekonomisini raydan çıkaracak kadar “büyük” olacağına inanmadığını söylüyor.

“Kriptoya yatırım yapan bankalar ya da diğer önemli finans kurumları kayıpları nedeniyle iflas etseydi, bu kötü olabilirdi. Ancak bundan zarar gören sistemik olarak önemli herhangi bir kurum duymadım. Geçmişte böyle bir duruma düşmek için fazla sofistike olduklarını söylerdim ama 2007’de konut balonu vardı.”

Dickens, bir kripto çöküşünün ekonomiye zarar vermesinin diğer bir yolunun da serveti tüketimi düşürecek kadar azaltmak olduğunu söylüyor. Ancak Hooker, ortalama bir kripto sahibinin profili göz önüne alındığında bunun da olası olmadığını söylüyor.

Hooker, “Kripto para birimlerine sahip olan insanların, bu alana isteğe bağlı servetlerini -kaybetmeyi göze alabilecekleri servetlerini- koyan orantısız derecede varlıklı insanlar olduğuna inanıyorum” diyor. Federal Rezerv’in faiz artırımlarının 2023’e kadar süreceğini öngörmesiyle birlikte, çok yıllık bir tema olan “kriptonun ölümü” hakkındaki konuşmaların yatırımcılar arasında paniği körüklemeye devam edeceği kesin.

Dickens son olarak şunları söyledi;

“Başından beri kriptonun patlayacağını düşünüyordum. Lale balonunun tüm özelliklerine sahip olduğunu ya da başka bir deyişle bir saadet zinciri olduğunu gördüm. Kriptodan para kazanmayan en büyük savunucuları, mevcut finansal sistemimizin alabilecekleri kadar iyi olduğunu ve merkez bankalarının önemli roller üstlendiğini anlamayan insanlar. Kısacası ya ekonomiden anlamıyorlar ya da bir tür yarı-özgürlükçü ideolojik saçmalığın kurbanı olmuş durumdalar.”

Tüm bunlar kripto para karşıtı 2 ekonomi profesörünün görüşleri ve onlar bile kesin olarak 2023 yılında kripto paraların altından kalmayacağı bir yıkımla karşılaşmayacağını düşünüyor. Fed’in agresif faiz artışlarını bir kenara bıraktığını düşünürsek önümüzdeki yıl kripto paraların büyük oranda “sıkıcı” şekilde yatay seyrettiğini göreceğiz. Bununla birlikte birçok analist önümüzdeki yıl sonuna kadar Fed’in atacağı gevşeme adımlarıyla Bitcoin’in 36.000 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyor. Hali hazırda aşırı sıkılaşmaya yaklaşan Fed, önümüzdeki yıl çok daha az faiz artırımı yapacak ve muhtemelen faizde zirveyi belirlemiş olacak. Piyasaların geleceği fiyatladığını biliyoruz. Buna göre 2023 yıl sonu yaklaştıkça piyasadaki iyimserliğin de artması muhtemeldir.