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Sam Bankman-Fried Herkesi Şaşırttı! Neden Amerika’ya Dönmek İstiyor?

Sam Bankman-Fried FTX olayı sonrasında Bahama'lara sığınmıştı. Tüm bunların ardından bir süreç yaşanmış ve kendisini mahkeme karşısında bulmuştu.
21:30
19 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ortaya atılan iddalara göre, çökmüş bir imparatorluğun eski kripto kralı Sam Bankman-Fried, başlangıçta ABD makamlarının talebiyle mücadele ettikten sonra görünüşe göre rotasını değiştirerek bugünden itibaren ABD’ye iade edilmeye hazırlanıyor.

Pazartesi günü erken saatlerde konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynaktan alınan bilgilere göre FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Bankman-Fried’ın (SBF) ABD’deki suçlamalarla yüzleşmek üzere Bahamalar’dan ayrılmaya hazır olduğu bildirildi. Söz konusu kaynak SBF’nin ABD’de kefaletle serbest kalabileceğine inandığını iddia etti.

SBF Bahamalar’dan Vazgeçiyor

Medya kuruluşları bu hafta sonu Bankman-Fried’in Bahama hapishanesinde birkaç gün geçirdikten sonra iadeye karşı verdiği mücadeleden vazgeçmeyi düşündüğünü bildirmişti. SBF’nin sözcüsü hala yanıt vermekten kaçıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre Bankman-Fried Pazartesi sabahı Bahamalar’daki bir mahkemeye çıktı, ancak duruşmaya ara verilmeden önce iadesi hakkında hiçbir şey söylenmedi. SBF’nin Bahamalar’daki avukatı Jerone Roberts, müvekkilini bu sabah mahkeme salonunda gördüğüne şaşırdığını söyledi.

Roberts, Sulh Yargıcı Shaka Serville’e SBF’yi işaret ederek onu bu sabah buraya getiren iz her neyse, benimle ilgili değildi şeklinde bir açıklama yaptı.

Bahamalar’daki polis geçen hafta SBF’yi tutukladı, çünkü çökmüş kripto borsası FTX Karayip ülkesinde bulunuyor. ABD’li yetkililer tutuklanmasını talep etmiş ve New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı Karmaşık Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Birimi, 13 Aralık’ta SBF’ye dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere sekiz suç isnadında bulunmuştu.

Kripto borsası FTX geçtiğimiz ay kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir çöküşle iflas etti. Şirket, müşterilerin çok sayıda kripto varlığı satın almasına, satmasına ve saklamasına, ayrıca türev ürünler aracılığıyla gelecekteki kripto fiyatları üzerine tahminde bulunarak riskli işlemler yapmasına izin veriyordu ve dünyanın en popüler borsalarından biriydi. Ancak şirketin müşterilerin varlıklarını desteklemek için yeterli fona sahip olmadığı anlaşıldıktan sonra işler tersine döndü.

Şirketin Yeni CEO’su Ne Dedi?

Yeni atanan FTX CEO’su John J. Ray III’e göre bunun nedeni, yine Bankman-Fried tarafından kurulan ticaret firması Alameda Research’ün FTX müşteri varlıklarını kendi amaçları için ve gözetim olmaksızın kullanabilmesiydi.

Ray, şirketin son derece deneyimsiz ve bilgisiz bireylerden oluşan çok küçük bir grup tarafından yönetildiği için çöktüğünü söyledi. Bu arada FTX’in yeni yönetiminin danışmanı James Bromley, borsanın çöküşünü kurumsal Amerika tarihindeki en ani ve zor çöküşlerden biri olarak tanımladı.

Politikacılara kur yapan ve hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere büyük bağışlarda bulunan SBF, bilerek yasadışı bir şey yaptığını reddetti. Bankman-Fried tutuklanmadan önce kamuoyuna bir dizi röportaj vermiş ve müşterilerinin havaya uçan paralarını geri almaya çalışacağını iddia etmişti.

Borsanın çöküşünün ardından en az 8 milyar dolar değerinde varlık kayıp. FTX’in çöküşü, ABD’li kanun yapıcıları, Senatör Warren ve Marshall tarafından FTX’in çöküşüyle ilgili Senato oturumlarının ortasında sunulan yeni bir yasa tasarısıyla, hızlı hareket eden ve karmaşık kripto endüstrisini düzenleme çabalarını yenilemeye itti.

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