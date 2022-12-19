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Kripto para piyasalarında gerçekten fayda üreten ve amacına hizmet eden projeler olduğu gibi dolandırıcı projeler de var. Dolandırıcılar her alanda varlık gösteriyor ve kolay para kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kripto paralar henüz hayatımıza girmeden önce de bunlar vardı. Peki 2022 yılında kaç kripto para dolandırıcılık amaçlı oluşturuldu?

2022 Dolandırıcı Altcoinler

Blockchain risk izleme şirketi Solidus Labs tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, bu yıl günde 350’den fazla dolandırıcılık amaçlı token oluşturuldu. Bu tokenler dünya genelinde milyonlarca yatırımcıyı dolandırmak için kullanıldı. İzleme ajansı, 2022 Rug Pull raporunda bu yılın başından 1 Aralık’a kadar 117.629 tokenin sadece dolandırıcılık amaçlı basıldığını yazdı. Rug Pull bir kişi veya ekibin bir token oluşturduğu ve projeden tüm değeri çıkarmadan önce fiyatını yükselttiği bir kripto çıkış dolandırıcılığıdır. Bu da token fiyatının sıfıra düşmesine neden olur. Tespit edilen toplam dolandırıcılık token sayısının 83.400 olduğu geçen yıla kıyasla bu yıl yaklaşık %41’lik bir artış söz konusudur. Rapor, BNB ağının en fazla sayıda dolandırıcılık tokeninin basıldığı yer olduğunu gösteriyor. Rapora göre BEP-20 tokenlerinin yaklaşık %12’sinin hileli olduğu iddia ediliyor.

Ethereum ağı, dolandırıcılık olduğu iddia edilen ERC-20 tokenlerinin tahmini %8’i ile ikinci sırada yer aldı. Rapora göre, Eylül 2020’de yaklaşık 2 milyon yatırımcı bu dolandırıcılıkların kurbanı oldu ve paralarını kaybetti. Bu sayı, FTX, Celsius ve Voyager gibi büyük borsaların ve borç verme platformlarının iflaslarından etkilenen tahmini 1,8 milyon alacaklıdan daha fazladır.

Kripto Para Dolandırıcıları

Dolandırıcıların kullandığı en popüler yöntemlerden biri alıcıların yeniden satış yapmasına izin vermeyen bir token akıllı sözleşmesi olan “honeypot” idi. Solidus Labs bu yıl başarıyla gerçekleştirilen en üretken “honeypot” saldırısının 3,3 milyon dolarlık Squid Game (SQUID) token dolandırıcılığı olduğunu söyledi. Yatırımcıların FOMO ile tokeni satın alması ancak satış yapamaması nedeniyle token birkaç gün içinde %45.000 oranında büyüdü. Sonunda, anonim kurucular yatırımcı fonlarıyla kaçtı.

Solidus ayrıca, Eylül 2020’den bu yana 153 merkezi borsadan geçen dolandırıcılık tokenlerinden yaklaşık 11 milyar dolarlık kazanç elde edildiğini ortaya koyuyor. İlginç bir şekilde, bu borsaların çoğu Amerika Birleşik Devletleri düzenleyicilerinin gözetimi altındadır. Muhtemelen önümüzdeki yıl da benzer bir tablo göreceğiz. Bu tarz dolandırıcılara para kaybetmemek için yüksek risk içeren hacimsiz, güvenilir borsalar tarafından listelenmemiş varlıklardan uzak durmak faydalı olabilir. Nitekim merkezi borsalar işlem gören ve daha güvenilir kabul edilen LUNA gibi varlıkların bile sıfıra gittiğini gördük.