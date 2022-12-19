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Kripto Paralar Neden Düşüyor? Son Dakika Gelişmesi Neydi?

Kripto paraları düşüren son dakika gelişmesi neydi? Bitcoin fiyatı neden düşüyor? Kripto paralar aslında neden yükselemiyor?
22:30
19 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi kısa süre önce 16.500 dolara kadar düştü ve yazı hazırlandığı sırada bu bölgeye yakın alıcı buluyor. Geçtiğimiz hafta aşırı volatilitenin başlayacağından bahsetmiştik ve beklenen oldu. Şimdi de Pazar günü yapılan uyarılar yerini bulmaya başladı. Gündemi yakından takip etmiyorsanız bu fiyat hareketleri sizin için şaşırtıcı olabilir.

Kripto Paralar Neden Düşüyor

Temel, teknik ve on-chain tarafından birçok gelişme var. Eski Bitcoin’ler yazı hazırlandığı sırada (CDD) blockchainde agresif biçimde hareket ettirilmeye başlandı. Bunlar hareket etmeye başladığında genellikle satışa hazırlık başlamış demektir. On-chain tarafında gelen yüksek CDD verisi konusunda dün de önemli bir uyarı yapmıştık. Önceki 3 düşüşten evvel Bitcoin’lerini hareket ettiren bir cüzdan aynı şeyi Pazar günü yine yaptı. Yaklaşan büyük düşüşü önceden sezen bu cüzdan sahibi kurumsal yatırımcı veya eski bir trader olabilir. Ancak nasıl başarıyorsa büyük düşüşlerden önce Bitcoin’lerini borsaya taşıyor.

Bugün akşamüzeri çalmaya başlayan yüksek CDD alarmları da teknik taraftaki 16.800 dolar desteğini kaybedildiği için fiyatı 16.500 dolara itti. Bundan sonraki en güçlü destek 15.800 ve 15.500 dolarda bulunuyor. Yatırımcılar gelecek olası kötü haberle tetiklenebilecek bu harekete hazırlıklı olmalıdır.

Kripto Paralarda Son Dakika

Genesis cephesine halen olumlu bir gelişme yok ve Grayscale müşteri varlıklarının %20’si için (GBTC tarafında) ihale açabileceğini söyledi. Yakın gelecekte Spot Bitcoin ETF onayı beklenmiyor. DCG, Genesis, Grayscale ve Gemini’yi kurtaracak olan şey buydu. Fakat SEC son derece ısrarlı ve onaydan yana tavır almıyor. 2024 seçimlerine kadar da bu inadının devam ettiğini görebiliriz. Kısa, orta ve uzun vadede kripto paraları baskılayan çok fazla gelişme var.

  • Bugün Reuters tarafından Binance için ortaya atılan 22 trilyon dolarlık şüpheli işlem hacmi raporu
  • Mazars’ın kripto şirketlerini denetimden vazgeçmesi
  • Tether etrafında devam eden kripto kredi FUD’ı
  • ABD Bankacılık Komitesi Başkanının kripto parayı yasaklayın tavsiyesi
  • 2018 yılında açılan ve bugünlerde yine gündeme gelen (devam da eden) Binance kara para aklamaya yardım soruşturması
  • Fed’in 2023 yılında kesin olarak faiz indirimi yapmayacağını açıklaması
  • Seneye beklenen resesyonun teknoloji hisselerinde satışı tetiklemesi ve kriptonun burayla korelasyonu nedeniyle olumsuz etkilenişi
  • Rusya saldırılarının artan şiddetiyle devamı

Bugün neden cesaretle kripto para alamıyorsunuz? Yukarıda saydığım maddelerin birkaç katını daha tek nefeste sayabileceğiniz için kripto paralardan uzak duruyorsunuz. Yatırımcıların risk iştahı ciddi anlamda baltalandı. Bunu ben tıpkı Bitcoin ATH seviyesine giderken artan risk iştahına benzetiyorum. İbre her iki yöne de son 1 yılda sonuna kadar gitti. Bugünlerde henüz korkuda maksimum seviyeye ulaşabilmiş değiliz çünkü halen daha fazlası, çok daha fazlası için beklentiler devam ediyor. Bugün akşam gelen son dakika verileri yakında büyük bir haberin gündeme bomba gibi düşebileceği beklentisini oluşturuyor. Bazı büyük satışlar insider trading yani içeriden öğrenenlerin trade’idir. Yukarıdaki maddeler 1-2’ye düşmeden kripto paralar için gerçek bir trend dönüşünden söz etmek mümkün değil ve uzun vadede düşüşler devam edecek gibi görünüyor. Eğer riski seviyorsanız bu seviyelerden alım yapabilirsiniz ve daha fazla kayıp riskini göze alırsınız. Eğer garanticiyseniz Bitcoin’in yeniden ATH seviyesine yürümeye başladığı zamana kadar bekleyin makul gördüğünüz bir fiyattan örneğin 40-50 bin dolar seviyelerinden alım yapın ve yine makul gördüğünüz bir bölgede satın. Fakat çoğu yatırımcı bunu yapamıyor, dip ve tepe gerçekleşene kadar muallaktır. Dipte herkes daha ucuza almak için beklerken tepede daha pahalıdan satmak için doğru zamanı arar. Bulanlarsa koca kalabalıkta elle gösterilebilecek kadar az olur.

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