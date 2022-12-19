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  •   Dört Yıldır Uyuyan Balina Uyandı: Bu Altcoinde 27 Milyon Dolarlık Transfer!

Dört Yıldır Uyuyan Balina Uyandı: Bu Altcoinde 27 Milyon Dolarlık Transfer!

Bu kripto para biriminde dört yıldır uyuyan balina uyanarak 27 milyon dolar değerinde transfer gerçekleştirdi! Bu ne anlama geliyor?
23:50
19 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) yatırımcıları token’ın durgun büyümesini izlerken, bazı boğalar kıpırdamaya başladı ve boğaların hareketleri bundan sonra ne olacağına dair söylentileri ateşledi.

27 Milyon Dolarlık ETH Transferi

19 Aralık tarihinde Blockchain ekosistemindeki güvenlik sorunlarına yönelik paylaşımlar yapan Twitter hesabı PeckShieldAlert, Ekim 2018’den beri aktif olmayan iki adresin aniden canlandığını anlatan ilgi çekici bir gönderi yayınladı. Adresler, yazının kaleme alındığı tarihe göre değeri 27 milyon doların üzerinde olan toplam 22.982 ETH’yi yeni adreslere gönderdi. Bu adreslerin ne kadar süredir aktif olmadığı göz önüne alındığında, transferlerin neye işaret edebileceği konusunda yatırımcılar arasında sorulara yol açtı. 13.103,99 ETH ve 9.878 ETH’lik transferlerin sırasıyla Genesis ve Poloniex borsalarından kaynaklandığı iddia edildi. PeckShield akış şeması ETH’nin geçmiş hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip etmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca belirtilen cüzdanlar en son aktif olduğunda ETH’nin fiyatı yaklaşık 190 ila 230 dolar arasında işlem görüyordu.

Ethereum’da Mevcut Durum

ETH günlük zaman dilimi grafiğinde 1 Aralık ve 13 Aralık tarihleri arasında görülen destek aralığı kabaca 1.200 dolar seviyeleri olduğu belirtildi. Daha düşük bir destek seviyesi ise 16 Aralık’ta görülen neredeyse %7 oranında bir düşüşün ardından gelişti ve kripto para birimi yazı kaleme alındığında 1.180 dolardan işlem görüyordu.

Eylül ayından bu yana ETH henüz kısa vadeli hareketli ortalamanın üzerinde bir kırılma yaşamadı. Bu durum Ethereum’un fiyat hareketi sırasında belirli noktalarda aslında bir direnç görevi gördüğü anlamına gelebilir. CryptoQuant’ın borsa net akış istatistiğine göre, ETH’daki çıkış işlemleri, girişlerden yüksek. Bu durum ETH holder’larının mevcut fiyattan satış yapmakta tereddüt ettiğini, yani yakın vadede olası bir satışın gerçekleşmediğini gösterebilir. Bununla birlikte CryptoQuant, 2023 yılında olası bir satış baskısı öngördü. Ayrıca Ethereum’da yaklaşan Şanghay yükseltmesinin tamamlanması nedeniyle, yatırımcılarda bir satış baskısı olabilir ve bu da ETH’nin fiyatını etkileyebilir.

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