Bloomberg Intelligence'ın emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin'in sıcak bir dönemden geçeceğini, rallisine devam edeceğini ve potansiyel olarak finans piyasalarından daha iyi performans göstereceği öngörüsünde bulundu.

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Bitcoin (BTC), 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69 bin dolara ulaşmasının ardından yüzde 70’in üzerinde değer kaybettiği zorlu bir 2022’yi geride bırakmaya hazırlanıyor. En büyük kripto paranın performans yatırımcıların ayrışma işaretleri araması ve 2023’te olası bir ralli için bir dip tespiti yapmaya çalışmasıyla birlikte hisse senedi piyasası ile yakından ilişkilendirilmeye devam ediyor.

Bitcoin’i Yükseltecek Anahtar Faktörü Paylaştı

Bloomberg Intelligence’ın emtia stratejisti Mike McGlone, 19 Aralık’ta attığı bir tweet’te Bitcoin’in sıcak bir dönemden geçeceğini, rallisine devam edeceğini ve potansiyel olarak finans piyasalarından daha iyi performans göstereceği öngörüsünde bulundu. Stratejist, Bitcoin’in yükselmesinin Federal Reserv‘in (Fed) agresif para politikasından geri adım atmasına da bağlı olacağını belirterek şunları söyledi:

Önümüzde sıcak bir büyü var: Bitcoin’in kırılımlara karşı daha iyi performans gösterme eğilimi. Dünyanın en büyük referans dijital varlığı 2022 yılında diğerlerinin çoğuyla birlikte darbe aldı, ancak Fed parasal gevşemeye döndüğünde BTC diğerlerinden daha iyi performans gösterme eğilimini sürdürmeye hazır görünüyor.

McGlone, öne çıkardığı analizinde 2023 yılında küresel ekonominin olası bir düşüşe odaklanacağını ve Bitcoin’in büyük olasılıkla öne çıkarak bir dijital teminat haline geleceğini de sözlerine ekledi. Stratejist, bu değerlendirmesine ek olarak Bitcoin’in Nasdaq endeksi ile olan korelasyonunun onun için bir desteğe dönüşebileceğine dikkat çekti.

Stratejistin son yorumları, Bitcoin’in ABD’den gelen Kasım ayına ilişkin olumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve enflasyon verilerinden esinlenerek elde ettiği kazanımları koruyamaması nedeniyle ortaya çıktı. Olumlu gelen verilerin ardından BTC fiyatının 18 bin doları geçtiği ancak Fed’den gelen açıklamaların ardından kritik seviyenin üzerinde tutunamayarak düştüğü görüldü.

“En Hızlı Büyüyen Teknoloji”

McGlone, bundan önce Bitcoin‘in başını çektiği kripto paraların mevcut finans sektörünün tetiklediği ayı piyasasından çıkmaya yakın olduğunu iddia etmişti. Kripto paraların en hızlı büyüyen teknoloji olduğunu ve devam eden piyasa koşulları sona erdiğinde üstünlüğü ele geçireceğini öne sürmüştü.

Öte yandan uzman isim, uzun vadede Bitcoin’in önümüzdeki birkaç yıl içinde muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100 bin dolara ulaşacağını savunuyor.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 339.7 milyar dolar piyasa değeriyle 16 bin 700 dolardan işlem görüyor.