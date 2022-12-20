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Dikkat! Birçok Kez Bilen Analist Yatırımcılara Seslendi: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, karamsar tablo çizen analistlerin sayısı giderek artıyor. 
11:30
20 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, karamsar tablo çizen analistlerin sayısı giderek artıyor.

Çift Tepe Modeli: 10.000 Dolar!

Kripto para piyasası belirsizlik içerisinde kalırken, son zamanlarda Bitcoin’deki düşüşün derinleşeceğine dair görüşler de artmaya başladı. Piyasada ‘profit8lue’ olarak bilinen analist Bitcoin’in 17.500-17.700 dolara çıkacağını ve ardından hızla 10.000’e düşerek hızlı bir şekilde çift tepe modeli oluşturma şansının yüksek olduğunu tweetledi. ‘Çift tepe ya da ikili tepe olarak adlandırılan formasyon, teknik analistlerce güçlü bir yukarı trendin sonuna gelindiğinin habercisi olduğu varsayılır’. Ek olarak Profit Blue, BTC’nin bu hareketinin birçok trader’ı manipüle edeceğini tahmin etti.

Bitcoin, 12 Aralık Pazartesi günü 16.941 dolardaki direnci aşmayı başarmıştı. BTC, 14 Aralık’ta  18.303 dolara ulaştı. Ancak daha sonra bu seviyede tutunamayarak ivme kaybetmeye başladı. BTC, an itibariyle 16.800 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para birimi bu süreçten sonra yatay bir fiyat hareketi izlemeye devam ediyor. Analiste göre, yükselişin devam edebilmesi için 18.250 dolar seviyesinin desteğe dönüştürülmesi gerekiyor. Bollinger bantlarına dikkat çeken uzman, konsolidasyon sürecinin devam edebileceğini vurguladı.  Ayrıca 48.93’teki RSI endeksi ile daha fazla yatay hareket bekleyebiliriz.

Makroekonomik Kaos Sona Ermeli!

Kripto para piyasaları, hem makroekonomik şartlar hem de sektörde yaşanan krizler nedeniyle bir yıldan uzun süredir düşüş eğiliminde. Önde gelen bir analiste göre, uzun bir düşük volatilite dönemi başlamak üzere olabilir. Bu, BTC’nin dar bir aralıkta işlem görmeye devam edeceği anlamına geliyor. Ancak bazı analistler makroekonomik durum düzeldiğinde Bitcoin’de hızlı bir geri toparlanma olabileceği görüşünde.

Uzmanlara göre, kripto para piyasasını etkileyen en önemli faktör makroekonomik durum. Bireysel yatırımcılar hem piyasadaki krizler hem de enflasyon nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu nedenle, piyasaya akın etmeleri kısa vadede mümkün değil. Enflasyon kontrol altına alınana ve enerji, kamu hizmetleri, kiralar ve faturalar makul seviyelere inene kadar bunun gerçekleşmesi pek olası değil. Bu durum 2023’te de devam edebilir. Uzmanlara göre BTC’nin yeni zirvelere ulaşabilmesi için Fed’in mevcut para politikasından kalıcı veya aşamalı olarak geri adım atması gerekiyor.

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