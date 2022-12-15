Dünyaca ünlü şirketin baş yatırım sorumlusu yaptığı açıklamalarla birlikte kıyamet niteliğinde bir senaryo yaratarak yatırımcıyı tedirgin etti.

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Kripto para borsası FTX’in çöküşünün ve genel olarak kripto para birimlerinin erimesinin ardından, Guggenheim Partners’ın Baş Yatırım Sorumlusu Scott Minerd yatırımcılara bir uyarıda bulunuyor. Kripto endüstrisinde daha fazla sarsıntı olacağını ve FTX çöküşünün tek olmayacağını söylüyor.

Minerd’in Kripto Tahmini

Mayıs ayında Bitcoin’in fiyatının 8.000 dolara düşeceğini tahmin eden Minerd, geçtiğimiz günlerde kripto para ekosisteminin mevcut fiyat düşüşüne ve yüksek profilli girişimlere rağmen ilerlemeye devam edeceğinden emin olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Minerd’e göre, yıllarca süren kolay para artık sona ereceği için büyüyen sektörden daha fazla düşüş olacak.

Televizyonda yayınlanan bir röportajında ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımını tartışırken şunları söyledi:

Bir yıl önce kripto hakkında konuşuyorduk ve yaklaşık 19.000 coin vardı, tıpkı internet balonu gibi bir yıkım olacak.

Ayrıca Minerd, daha fazla felaket olayının gerçekleşeceğini öngörmesine rağmen, hayatta kalanların da olacağını belirtti.

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Para biriminin dijitalleşmesinin henüz emekleme aşamasında olduğunu ve sektörün evriminin önümüzdeki dönemde nasıl gerçekleşeceğini yalnızca uygun bir düzenleyici çerçevenin belirleyeceğini vurguladı.

Ayrıca şunları söyledi:

Bunun nedeni, tıpkı kolay paranın ve çok fazla spekülasyonun olduğu herhangi bir dönem gibi; en zayıf oyuncular önce düşer. Kripto açıkça çılgınca bir şeydi.

Daha önce Minerd, kripto para birimlerinin değer depolamak, bir hesap birimi haline gelmek ve aynı zamanda bir değişim aracı olarak hareket etmek için gerekli olduğu konusunda da ısrar etmişti. Minerd, kripto için henüz doğru prototipe sahip oldunmadığını düşündüğünü de belirtmişti.

Minerd, son faiz artışından bahsederken, önümüzdeki iki yıl boyunca Federal Rezerv’in sıkı para politikasının işsizliğin yaklaşık %2 oranında artmasına neden olacağını tahmin ediyor.