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Finans Devi Bu Altcoin İle İlgili Önemli Adım Attı!

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyasına göre Boston merkezli finans devi bir Ethereum Endeks fonu başlattı.
15:08
5 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fidelity, piyasadaki son düşüş karşısında aracı kurum kripto tekliflerini genişletirken, müşterilere Ethereum’a (ETH) yatırım yapma imkanı sunuyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyasına göre Boston merkezli finans devi bir Ethereum Endeks fonu başlattı.

İlginç Detay

Fon, 26 Eylül’de satışların başlamasından bu yana 5 milyon dolar topladı. Ancak şu ana kadar teklife sadece bir anonim yatırımcı yatırım yapmış görünüyor.

Yapılan açıklamalara göre fona yalnızca minimum 50.000 dolar tutarında yatırım sağlayabilen yatırımcıların erişimine izin veriliyor. Kripto endeks fonları pasif olarak yönetiliyor ve bu fonlar Fidelity’nin en son ürünündeki ETH gibi bir varlığın performansını izliyor.

Avrupa’daki WisdomTree dijital varlıklar direktörü Ben Dean Blockworks’e verdiği demeçte, Ethereum’un Merge’nün, blok zincirinin artan potansiyeline daha yakından odaklandığını ve bu durumun sektör katılımcılarının dikkatini çektiğini ifade etti. WisdomTree, ETH de dahil olmak üzere Avrupa’daki büyük kripto varlıkları izleyen endeks ürünlerini piyasaya sürdü.

Kısa süre önce Fidelity’nin dijital varlık kolunun kurumsal yatırımcılarına yıl sonuna kadar emanet ETH satın alma, takas etme ve satma olanağı sunmak istediği ifade edilmişti. Fidelity Digital Assets’te bir araştırma analisti olan Jack Neureuter, Merge’ün “özellikle yeterince uzun bir zaman diliminde pek çok kurumsal yatırımcı için varlığa olan genel ilgi seviyelerini artırmasının muhtemel olduğunu dile getirmişti.

Fidelity ve Kripto Ekosistemi

2018’den beri kripto alanıyla ilgilenen Fidelity, Ağustos 2020’de Wise Origin Bitcoin Fund’u başlatarak müşterilerin Bitcoin’e yatırım sağladı. Bu fon, lansmanından sadece dokuz ay sonra 102 milyon dolar topladı. Firmanın ayrıca bireysel müşterilerine platformunda Bitcoin işlemleri sunmayı planladığı bildiriliyor.

Öte yandan Fidelity tarafından hazırlanan 2021 raporu, kripto hedge fonlarının ve risk sermayedarlarının %40’ının dijital varlıklara yatırım yapmakla ilgilendiğini belirtiyor.

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