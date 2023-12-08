Solana’nın Ateşi Sönmüyor! SOL’dan Yeni 2023 Rekoru!

Son altı ayda yüzde 400’ün üzerinde artan Solana‘nın (SOL) fiyatı son 24 saatte kaydettiği yüzde 15’in üzerinde artışla 72 dolar seviyesini aşarak hem 2023 rekorunu kırdı hem de Mayıs 2022’den bu yana ilk kez bu seviyenin üzerine çıktı. Altcoin‘in fiyatındaki artışın en önemli tetikleyicisi Jito (JTO) AirDrop’u oldu. Fiyattaki artışın bir diğer tetikleyicisi ise Robinhood’un Avrupa’da kripto para hizmeti sunmaya başlaması ve desteklediği kripto paralar listesinde SOL’unda yer alması oldu.

Solana’nın Fiyatı Artmaya Yükselmeye Devam Ediyor

Kripto para piyasası son haftalarda resmen alev aldı ve toplam piyasa değeri 1.7 trilyon dolara doğru ilerleyerek önemli bir yükseliş yaptı. Bu dönemde en iyi performans gösteren altcoin’ler liste başı Solana’nın SOL’u çekiyor.

Son birkaç ay içinde kripto para dünyasının tamamının dikkatini çeken bir çıkış yapan SOL‘un fiyatı son 180 günde yüzde 400’ün arttı. Bir önceki hafta boyunca 60 ile 65 dolar arasındaki konsolide olan altcoin bugün yeniden yukarı yöneldi ve son 24 saatte yüzde 15’in üzerinde yükseldi. Bu yükselişle hem 2023 rekorunu kırdı hem de Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 72 dolar seviyesini aştı.

SOL’un Rallisinin Arkasında Ne Var?

SOL’un fiyatındaki artışın başlıca tetikleyicilerinden biri, uygun Solana kullanıcılarına yapılan JTO AirDrop’u oldu. Bu kullanıcılar, toplam arzı 1 milyar adet olan JTO token arzının yüzde 10’unu aldı. Piyasa gözlemcileri AirDrop öncesi küçük miktarda SOL alabilen yatırımcıların AirDrop ile aldıkları JTO token’lerini satarak altcoin‘e yatırma eğilimi gösterdiklerini değerlendiriyor. Nitekim JTO’nun fiyatının ilk piyasaya çıkışında 6 dolar seviyesine kadar gelip ardından yüzde 50’nin üzerinde düşmesi de bu yönde bir eğilim olabileceğine işaret ediyor.

JTO, “JitoSOL ve ilgili ürünler aracılığıyla staking ekonomisini geliştirmeyi” ve Solana ekosistemini iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Jito Vakfı’nın yönetim token’i olarak öne çıkıyor.

SOL’un fiyatında artışa neden olan bir diğer faktör ise Robinhood’un Avrupa’ya genişlemesi oldu. Amerikan finansal hizmetler şirketi, kripto para ticareti hizmetini Avrupa Birliği’ndeki (AB) uygun müşterilerin kullanımına sundu. Kullanıcılar artık şirketin kripto para hizmeti racılığıyla aralarında SOL’un da bulunduğu 25’in üzerinde kripto parayı alıp satabiliyor.