Yatırımcılar Shiba Coin Almak İçin Geç Mi Kaldı? Analistler Shiba Inu Yorumlarında Ne Söylüyor?

Kripto para piyasası, kısa süre önce 43.000 dolar seviyesini aşan ve 44.000 doların üzerini ziyaret eden Bitcoin (BTC) öncülüğünde bir yükseliş döngüsüne girmiş görünüyor. Shiba Inu (SHIB) da uzun süredir beklenilen 0,00001 dolar seviyesini aşarak ilerleyişini sürdürüyor. Peki, yatırım yapmak için çok mu geç kalındı?

Shiba Coin Yorum

Gerçekten de, 6 Aralık tarihli bir araştırmaya göre, hisse senedi ve kripto para analisti Jake Wujastyk’in gözlemleri, SHIB’in, Dogecoin (DOGE) ve Floki’yle (FLOKI) birlikte, bu haftanın başlarında yükseliş gerçekleştiren memecoin’ler bir tanesi haline geldi ve buna işlem hacminde de önemli bir artış eşlik etti.

Ayrıca göstergeler başka önemli noktalara da dikkat çekti. Dolaşımdaki Shiba Inu arzını azaltmaya yönelik çalışan yakım mekanizmasının ve katman-2 blockchain’i Shibarium’daki işlem sayısının 59 milyon seviyesine yükselmesi gibi gerçekleşen olumlu gelişmelerin de yardımıyla SHIB fiyatı daha fazla yükselme potanisyeline de sahip olabilir.

Shibarium takipçisi Shibariumscan’den 8 Aralık’ta tarihinde sağlanan verilere göre, 29 Kasım’da yalnızca 16.630 adet olan günlük işlem sayısında %46.141,7’lik etkileyici bir artışla 7,69 milyona yükseldi.

Bunun yanı sıra Shibarium ortalama gaz ücretlerinde de net bir artış yaşandı. 7 Aralık itibariyle gaz ücretleri 2,358.67 Gwei oldu. Bu ücret artışı 1 Aralık’ta görülen 1.68 Gewi’den %140,716’lık bir artışı temsil ediyor.

Shiba Coin Kaç TL?

Yazım saati itibariyle shib fiyatı 0,00001000 dolar fiyattan işlem görürken gün içinde %2,25 oranında yükseliş yaşandığı görüldü. Aynı zamanda hafta genelinde %20,82’lik daha büyük bir artış yaşandı. Yazım saati itibariyle TL bazında ise Shiba Inu coin 0.0002896 TL’den işlem görüyor.

Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, Shiba Inu’ya yatırım yapmak için hala geç olmadığı söylenilebilir, ancak özellikle kripto para analisti Michaël van de Poppe’nin açıklamasına göre altcoin’ler yükselişe başlamak üzere olduğundan ve kripto piyasası analisti Crypto Tony’nin “altcoin sezonu kaçınılmaz” görüldüğünden fiyat yakında daha da yükselebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.