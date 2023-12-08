Yatırım ve Finans

Binance Ve Daha Fazlası! Milyonların Akıtıldığı Bu Kripto Para Projeleri 2024’te Patlama Yapabilir

Özet

  • Girişim sermayesi şirketleri birçok kripto para projesine yatırım yaptı.
  • Bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde yapılan yatırımlar var.
  • 2024’e hazırlık yapanlar için bu kripto para projeleri yol gösterici olabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Blockchain ve kripto para birimlerinin hızla gelişen dünyasında, 2023’ün üçüncü ve dördüncü çeyrekleri kayda değer risk sermayesi yatırımlarında bir artışa tanık oldu ve önümüzdeki yıl heyecan verici gelişmelere zemin hazırladı. Aralarında LayerZero ve Starknet’in de bulunduğu birçok gelecek vaat eden proje, 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmeye hazırlanıyor ve kripto topluluğunda beklenti ve merak yaratıyor.

Alt Başlıklar
Kripto Para Alanında Girişim Sermayesinde Öne ÇıkanlarBinance Labs’ın Yatırım Yaptığı ProjelerAndreessen Horowitz’in (a16z) Desteklediği ProjelerParadigm Tarafından Desteklenen Kripto Para ProjeleriPantera Capital’in Desteklediği Kripto Para ProjeleriMulticoin Capital Tarafından Desteklenen Kripto Para ProjeleriPolychain Capital Tarafından Desteklenen ProjelerSequoia’nın Yatırım Yaptığı Kripto Para ProjeleriCoinbase Ventures Tarafından Yatırım Yapılan Kripto ProjeleriHashkey Capital Tarafından Yatırım Yapılan Altcoin Projeleri

Kripto Para Alanında Girişim Sermayesinde Öne Çıkanlar

Blockchain ekosistemi genişledikçe, risk sermayesi firmaları da çığır açan projeleri aktif olarak destekliyor. 3. ve 4. çeyrekte, birkaç proje önde gelen risk sermayesi oyuncularından önemli yatırımlar aldı ve merkezi olmayan teknolojilerin geleceğini şekillendirdi. İşte çeşitli risk sermayesi firmalarının kayda değer yatırımlarının bir özeti.

Binance Labs’ın Yatırım Yaptığı Projeler

Binance Labs AltLayer, Initia, KiloEX ve Kinza Finance gibi projeleri desteklediğini açıkladı. Ancak bu desteğin miktarı belirtilmedi. Rakamsal olarak bilinenler şu şekilde.

  • Manta Network: 25 milyon dolar
  • Xterio: 15 milyon dolar.
  • Helio Protocol: 10 milyon dolar.
  • Web3Go: 4 milyon dolar
  • ZkPass: 2 milyon 500 bin dolar.

Andreessen Horowitz’in (a16z) Desteklediği Projeler

  • Proof Of Play: 33 milyon dolar.
  • Story Protocol: 25 milyon dolar.
  • Sound.xyz: 20 milyon dolar.
  • Linera: 6 milyon dolar.
  • Stackr: 5 milyon 500 bin dolar.
  • Setter: 5 milyon dolar.
  • Pimlico: 4 milyon 200 bin dolar
  • Freatic: 3 milyon 600 bin dolar.
  • EthXY: 1 milyon 600 bin dolar.

Paradigm Tarafından Desteklenen Kripto Para Projeleri

  • Blast: 20 milyon dolar.
  • Privy: 18 milyon dolar.
  • Tech: Bilinmiyor.

Pantera Capital’in Desteklediği Kripto Para Projeleri

  • SynFutures: 22 milyon dolar.
  • Brine Finance: 16 milyon 500 bin dolar.
  • Avantis Finance: 4 milyon dolar.

Multicoin Capital Tarafından Desteklenen Kripto Para Projeleri

  • Wormhole: 225 milyon dolar.
  • Fhenix: 7 milyon dolar.
  • Squads Protocol: 5 milyon 700 bin dolar.

Polychain Capital Tarafından Desteklenen Projeler

  • Manta Network: 25 milyon dolar.
  • Babylon: 18 milyon dolar.
  • Nocturne: 6 milyon dolar.
  • Noble: 3 milyon 300 bin dolar.
  • Goldlink Finance: 1 milyon 400 bin dolar.

Sequoia’nın Yatırım Yaptığı Kripto Para Projeleri

  • Privy: 18 milyon dolar.
  • MYX Finance: 5 milyon dolar.
  • ZkPass: 2 milyon 500 bin dolar.
  • Dappos: Rakam açıklanmadı.

Coinbase Ventures Tarafından Yatırım Yapılan Kripto Projeleri

  • Wormhole: 225 milyon dolar.
  • SupraOracles: 24 milyon dolar.
  • Cymbal: 18 milyon 500 bin dolar.
  • Affine Protocol: 7 milyon dolar.
  • Socket: 5 milyon dolar.
  • Definitive: 4 milyon 100 bin dolar
  • AwesomeQA: 2 milyon 800 bin dolar.

Hashkey Capital Tarafından Yatırım Yapılan Altcoin Projeleri

  • Carv: 60 milyon dolar.
  • SupraOracles:24 milyon dolar.
  • SynFutures: 22 milyon dolar.
  • Forge: 11 milyon dolar.
  • Panoptic: 7 milyon dolar.
  • MYX Finance: milyon dolar
  • Range Protocol: 3 milyon 750 bin dolar.
  • Beoble: 2 milyon dolar.
  • Side Protocol:1 milyon 500 bin dolar.
  • DappOS: Rakam belirtilmedi.

Bu stratejik yatırımlar, risk sermayesi şirketlerinin bu projelerin blockchain teknolojisinin geleceğini şekillendirme potansiyeline duydukları güvenin altını çiziyor. Kripto topluluğu sonuçları merakla beklerken, bu finansman vurguları önümüzdeki dönüştürücü yolculuğa bir bakış sağlıyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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