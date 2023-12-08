Binance Ve Daha Fazlası! Milyonların Akıtıldığı Bu Kripto Para Projeleri 2024’te Patlama Yapabilir

Blockchain ve kripto para birimlerinin hızla gelişen dünyasında, 2023’ün üçüncü ve dördüncü çeyrekleri kayda değer risk sermayesi yatırımlarında bir artışa tanık oldu ve önümüzdeki yıl heyecan verici gelişmelere zemin hazırladı. Aralarında LayerZero ve Starknet’in de bulunduğu birçok gelecek vaat eden proje, 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmeye hazırlanıyor ve kripto topluluğunda beklenti ve merak yaratıyor.

Kripto Para Alanında Girişim Sermayesinde Öne Çıkanlar

Blockchain ekosistemi genişledikçe, risk sermayesi firmaları da çığır açan projeleri aktif olarak destekliyor. 3. ve 4. çeyrekte, birkaç proje önde gelen risk sermayesi oyuncularından önemli yatırımlar aldı ve merkezi olmayan teknolojilerin geleceğini şekillendirdi. İşte çeşitli risk sermayesi firmalarının kayda değer yatırımlarının bir özeti.

Binance Labs’ın Yatırım Yaptığı Projeler

Binance Labs AltLayer, Initia, KiloEX ve Kinza Finance gibi projeleri desteklediğini açıkladı. Ancak bu desteğin miktarı belirtilmedi. Rakamsal olarak bilinenler şu şekilde.

Manta Network : 25 milyon dolar

: 25 milyon dolar Xterio : 15 milyon dolar.

: 15 milyon dolar. Helio Protocol : 10 milyon dolar.

: 10 milyon dolar. Web3Go : 4 milyon dolar

: 4 milyon dolar ZkPass: 2 milyon 500 bin dolar.

Andreessen Horowitz’in (a16z) Desteklediği Projeler

Proof Of Play : 33 milyon dolar.

: 33 milyon dolar. Story Protocol : 25 milyon dolar.

: 25 milyon dolar. Sound.xyz : 20 milyon dolar.

: 20 milyon dolar. Linera : 6 milyon dolar.

: 6 milyon dolar. Stackr : 5 milyon 500 bin dolar.

: 5 milyon 500 bin dolar. Setter : 5 milyon dolar.

: 5 milyon dolar. Pimlico : 4 milyon 200 bin dolar

: 4 milyon 200 bin dolar Freatic : 3 milyon 600 bin dolar.

: 3 milyon 600 bin dolar. EthXY: 1 milyon 600 bin dolar.

Paradigm Tarafından Desteklenen Kripto Para Projeleri

Blast : 20 milyon dolar.

: 20 milyon dolar. Privy : 18 milyon dolar.

: 18 milyon dolar. Tech: Bilinmiyor.

Pantera Capital’in Desteklediği Kripto Para Projeleri

SynFutures : 22 milyon dolar.

: 22 milyon dolar. Brine Finance : 16 milyon 500 bin dolar.

: 16 milyon 500 bin dolar. Avantis Finance: 4 milyon dolar.

Multicoin Capital Tarafından Desteklenen Kripto Para Projeleri

Wormhole : 225 milyon dolar.

: 225 milyon dolar. Fhenix : 7 milyon dolar.

: 7 milyon dolar. Squads Protocol: 5 milyon 700 bin dolar.

Polychain Capital Tarafından Desteklenen Projeler

Manta Network : 25 milyon dolar.

: 25 milyon dolar. Babylon : 18 milyon dolar.

: 18 milyon dolar. Nocturne : 6 milyon dolar.

: 6 milyon dolar. Noble : 3 milyon 300 bin dolar.

: 3 milyon 300 bin dolar. Goldlink Finance: 1 milyon 400 bin dolar.

Sequoia’nın Yatırım Yaptığı Kripto Para Projeleri

Privy : 18 milyon dolar.

: 18 milyon dolar. MYX Finance : 5 milyon dolar.

: 5 milyon dolar. ZkPass : 2 milyon 500 bin dolar.

: 2 milyon 500 bin dolar. Dappos: Rakam açıklanmadı.

Coinbase Ventures Tarafından Yatırım Yapılan Kripto Projeleri

Wormhole : 225 milyon dolar.

: 225 milyon dolar. SupraOracles : 24 milyon dolar.

: 24 milyon dolar. Cymbal : 18 milyon 500 bin dolar.

: 18 milyon 500 bin dolar. Affine Protocol : 7 milyon dolar.

: 7 milyon dolar. Socket : 5 milyon dolar.

: 5 milyon dolar. Definitive : 4 milyon 100 bin dolar

: 4 milyon 100 bin dolar AwesomeQA: 2 milyon 800 bin dolar.

Hashkey Capital Tarafından Yatırım Yapılan Altcoin Projeleri

Carv : 60 milyon dolar.

: 60 milyon dolar. SupraOracles :24 milyon dolar.

:24 milyon dolar. SynFutures : 22 milyon dolar.

: 22 milyon dolar. Forge : 11 milyon dolar.

: 11 milyon dolar. Panoptic : 7 milyon dolar.

: 7 milyon dolar. MYX Finance : milyon dolar

: milyon dolar Range Protocol : 3 milyon 750 bin dolar.

: 3 milyon 750 bin dolar. Beoble : 2 milyon dolar.

: 2 milyon dolar. Side Protocol :1 milyon 500 bin dolar.

:1 milyon 500 bin dolar. DappOS: Rakam belirtilmedi.

Bu stratejik yatırımlar, risk sermayesi şirketlerinin bu projelerin blockchain teknolojisinin geleceğini şekillendirme potansiyeline duydukları güvenin altını çiziyor. Kripto topluluğu sonuçları merakla beklerken, bu finansman vurguları önümüzdeki dönüştürücü yolculuğa bir bakış sağlıyor.