2024’de Para Onlara Akacak! Altcoin Piyasasında İbre Bu 3 Coin’den Yana!

Fiyat artışları üzerine spekülasyon yapmak için özellikle altcoin satın almak, hızla büyüyen kripto para sektörüne yatırım yapmanın en yaygın yöntemidir. Bitcoin (BTC) ve Solana (SOL), Chainlink (LINK), XRP ve gibi diğer en büyük kripto paraların fiyat performansı satın alınacak bir şeyse, yatırımcılar 2024’te beklenen ve muhtemelen 2025’te zirveye ulaşacak olan mevcut boğa koşusu öncesinde portföylerini çeşitli altcoin’lerle doldurmak isteyebilir. BTC satın almanın aksine, altcoin’ler uygun bir fiyattan çok sayıda coin/token satın almak için hayatta bir kez karşılaşılabilecek stratejik fırsatlar sunabilmektedir ve çoğu büyük küresel piyasalar karşısında en yüksek yatırım getirisi vaat etmektedir.

XRP (XRP)

Önde gelen bir küresel sınır ötesi para transferi şirketi Ripple tarafından ihraç edilen XRP, yılın başından bu yana yüzde 90’ın üzerinde yükseldi. Bir süredir ağırlıklı olarak 0,645 dolardan işlem gören XRP’deki yükseliş görünümü, Ripple’ın Temmuz ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısında mahkemede kazandığı dönüm noktası niteliğindeki zaferle başladı.

Bilindiği üzere SEC, Ripple’a XRP satarak para toplayarak ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme XRP’nin programlı satışlarının, kurumsal yatırımcılara doğrudan satışların aksine menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğine hükmetmesi sonrası elde edilen kısmi yasal zafer sonucu en büyük dördüncü altcoin yaklaşık 1 dolara varan bir ralli yapabilir.

Davada nihai mahkeme kararının 2024 yılında verilmesi bekleniyor olsa da Ripple’ın SEC’e karşı kazandığı tarihi zaferler altcoin için güçlü bir geleceğe işaret ediyor. Ripple’ın SEC karşısında elde ettiği her kazanım, doğrudan XRP ve kripto para piyasasının geneli için dolaylı bir kazanç.

XRP satın almayı düşünen yatırımcılar, Ripple ile SEC arasında bir uzlaşmanın olması ya da 2024’teki duruşmada hakimin kararının ardından büyük ölçüde ödüllendirilebilir. Her iki durumda da, XRP’nin fiyatı hem kısa vadede hem de uzun vadede muazzam bir potansiyele sahip. Şimdilik, 1 dolara varan kalıcı bir yükseliş yatırımcı ilgisini yüksek tutmak ve ardından patlak verecek FOMO ile fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması beklenebilir.

Solana (SOL)

Solana‘nın SOL’u, iflasıyla kripto para piyasasını sarsan FTX’in yaptığı çok sayıda yüklü SOL transferinin ortasında 60 dolar desteğini test etmesinin ardından tekrar harekete geçti. En büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum’a (ETH) doğrudan rakip olarak gösterilen Solana, Sam Bankman-Fried’in kurduğu kripto para borsası FTX‘in çökmesinin ardından 8 dolara kadar düşmüştü.

FTX’in alacaklılara ödeme yapmak için SOL’leri satmak üzere çeşitli kripto para borsalarına aktarıyor olmasına rağmen altcoin’in fiyatı güçlü bir yükseliş görünümü gösteriyor. Günlük zaman diliminde 70 dolar eşiğinin üzerinde olacak mum kapanışıyla SOL‘un fiyatının 100 dolar eşiğini aşması beklenebilir.

Dahası altcoin’in fiyat grafiğindeki Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) göstergesi günlük zaman diliminde bir satın alım sinyali vermek üzere. Yatırımcılar bu satın alım fırsatından yararlandıkça, Solana daha büyük bir kırılma daha yapabilir ve 2024 için satın alınacak en iyi altcoin’lerden biri haline gelebilir.

Chainlink (LINK)

En büyük Oracle ağı Chainlink‘in LINK’inin fiyatı, uzun vadeli çok aylık bir trend çizgisinin üzerindeki kırılma yapmasından bu yana neredeyse yüzde 100 oranında arttı. Kripto para piyasasının en çok ilgi gören Oracle protokolünün token’i bu yazının hazırlandığı sırada 15,5 dolardan işlem görüyor.

Geçen haftadan bu yana muazzam bir şekilde hareket eden Bitcoin ve diğer altcoin’lerin aksine LINK, 17 dolardaki güçlü direnç seviyesini aşamamasından dolayı konsolide oldu. Aşağı tarafta fiyata 21 günlük Üstel Hareketli Ortalama’nun (EMA) destek veriyor oluşu korkulan bir düşüşün önüne geçiyor.

LINK’te yükseliş teorisini güçlendirmek için fiyatın 17 doların üzerinde kırılma yapması gerekiyor. Altcoin’in fiyatının toparlanmasının üçüncü aşamasına 20 doların üzerinde başlaması bekleniyor. MACD’den gelecek potansiyel bir alım sinyali, daha fazla trader’ın ve yatırımcının LINK’e ilgisini artırarak yükselişe hız katabilir.

Yakında başlatılacak olan Chainlink staking’i de yatırımcıların LINK satın almak için göz önünde bulundurabileceği bir başka yükseliş faktörü olarak öne çıkıyor. Staking, mevcut LINK arzını ve ardından satış tarafı baskısını önemli ölçüde azaltırken, yatırımcıların ağın güvenliğini sağlamaya dahil olmalarına ve karşılığında LINK cinsinden ödül kazanmalarına olanak tanıyacak.