Ayılar Tetikte Dogecoin (DOGE) İçin Bunu Bekliyorlar! Dogecoin Alınır Mı?

Özet

  • DOGE satıcıları şimdilik emir defteri verilerine göre avantajlı görünüyor.
  • RSI satıcıların baskınlığını teyit ederken BTC fiyatının 29.700 doları aşması DOGE için yükseliş getirebilir.
  • Kısa vadede 0,08 dolar üstü kapanışlarda 0,085 dolar ve orta vadede 0,1 hedefleri güncelliğini koruyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
19:10
28 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dogecoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,0775 dolarda bulunuyor ve BTC tekrar 29.500 doları hedefliyor. Şimdilik belirsizlik devam ediyor ancak BTC eğer 29.700 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse ayıların hayalleri suya düşebilir. Genel piyasa hissiyatını negatif etkileyen BTC düşüşü Fed toplantısının üzerinden 2 gün geçmesine rağmen tersine dönemedi.

Dogecoin Kaç Dolar Düşer?

Dogecoin (DOGE) fiyatı, piyasaların Elon Musk’ın Twitter‘dan X’e geçme kararına tepki vermesiyle geçtiğimiz hafta %20 arttı. 23 Haziran’da Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’ın adını X olarak değiştireceğini bir tweet ile duyurdu. Milyarderin DOGE topluluğu içindeki yakınlığı  bu haberle fiyat artışının tetiklenmesini sağladı.

Yatırımcılar Twitter’da uygulanan kapsamlı değişikliklerin ortasında DOGE için potansiyel bir yükselişi ön plana çıkarmaya çalışırken piyasalar olumlu tepki verdi. Bir hafta sonra heyecan dindikçe on-chain veriler Dogecoin‘in fiyatının ivme kaybettiğini gösteriyor.

Eğer ayılar haklı çıkarsa fiyatın kısa vadede 0,7 doları kaybettiğini ve 0,068 ile 0,065 dolar arasında yeni bir dip yaptığını görebiliriz.

Dogecoin Alınır Mı?

RSI kritik 70 seviyesinin altına indiği için satıcıların baskınlığı teyit edilmiş oldu. Dogecoin yatırımcıları aktif olarak coinlerini satmak için kısa vadeli fırsatlar arıyor gibi görünüyor. Bu düşüş görünümünü teyit eden IntoTheBlock’un Borsa On-Chain Piyasa Derinliği grafiği, ayıların satış duvarları oluşturmaya başladığını gösteriyor.

Aşağıda gösterildiği gibi, ayılar mevcut fiyatların %30 üzerinde 193 milyon DOGE satmak için aktif emir verdi. Bu arada, alıcılar tarafından verilen 170,93 milyon DOGE’lik emirden önemli ölçüde daha yüksek. Bu da satıcıların emirlerini karşılamak için fiyatları düşürerek rekabet etmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

Dogecoin fiyatı ivme kaybettikçe, 0,075 dolarlık destek seviyesi uzun süreli bir düşüş trendinden kaçınmak için kritik olabilir. Bununla birlikte ilgili seviyeden 23,8 milyar DOGE alan (ortalama maliyet) yatırımcılar zararına satış yapmazsa daha büyük kayıplar engellenebilir.

Şimdilik 0,08 dolar üzerinde 0,085 dolar hedefi yerini korusa da RSI ve BTC’nin güncel durumu DOGE için aşağı yönlü hareketin daha muhtemel olduğunu söylüyor.

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