BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes’e göre Yapay Zeka (AI), Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) yapısını kullanarak kendini organize edebilir. Dünyaca ünlü isim AI projelerine yönelik açıklamalarında DAO’larla iyi bir iş birliği olabileceğini belirtti.

Hayes’ten AI ve DAO Projesi!

Geleneksel şirketler, olarak hizmet veren denetçiler, muhasebeciler, avukatlar ve bankacılar gibi devlet tarafından onaylanmış belirli kuruluşlar olmadan faaliyet gösteremezler. Ancak AI’nın yavaş yavaş kontrolü ele almasıyla, teknoloji altındaki ekonomik bir organizasyonun uyumluluğu nasıl sağlayacağını hayal etmek zor.

Arthur Hayes’in ‘Moai’ başlıklı son gönderisi, AI’nın bir organizasyon yapısındaki rolünü araştırıyor. Eski yönetici, DAO’ların çalışmak için devlete değil halka açık blok zincirlere güvendiğini vurguladı. Uzmana göre bir DAO çerçevesi, yapay zeka ve insan ekonomisi içinde büyümeyi destekleyen kurumsal omurga görevi görerek yapay zeka ile insanlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırabilir.

Ünlü Arthur Hayes’e göre devlet yapay zekalar üzerinde kontrol sağlayamayacak çünkü bu tür sistemleri teknik olarak öldüremez veya anlamlı bir şekilde cezalandıramaz. Böyle bir senaryosu Hayes’e göre bir AI ekonomik biriminin, yani bir AI DAO’nun herhangi bir devlet temelli yasal normu takip etmesi için hiçbir neden bırakmaz.

Ethereum’da Potansiyel Artış Beklentisi!

Uyumluluk amacıyla DAO’ların altını çizen ağ altyapısının, halka açık blok zincirlerinde dağıtılan ve yürütülen akıllı sözleşmeleri kullanması gerekebilir. Bu durum Hayes’in DEX’leri, “doğal tekeller” olarak gördüğü şey olarak konumlandıracak ve internet bağlantısı olan herhangi bir varlığın etkileşimde bulunabileceği, işlem yapabileceği küresel ticaret yerleri olduklarını kanıtlayacaktır.

Yapay Zeka DAO’ları hipotezi gerçeğe dönüşürse, eski BitMEX CEO’su Ethereum işlemlerinin çoğalmasının bir sonucu olarak katlanarak büyüyeceğini belirtti. Bu da, ETH‘nin değerinin fırlamasına katalize edebilir.

Ayrıca birkaç DEX’in belirli türdeki token’ların ticareti üzerinde “doğal tekellere” sahip olacağına inanıyor. Yatırımcılar, bu tür merkezi olmayan varlıkları belirledikten ve yönetişim token’larını satın aldıktan sonra karlardan para kazanabilecekler. Bu arada iyi işleyen AI DAO’ların, AI DAO’ların hesaplarının görselleştirilmesine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynadıkları için önemli bir ilgi kazanması beklendiği belirtildi.