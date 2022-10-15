Piyasada bir durgunluk hakim olsa da bazı analistleri bu 3 altcoin’in ralli başladığında çok iyi performans göstereceğini düşünüyor.

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Her ne kadar fiyatlarda düşüşler yaşansa da kripto para ekosisteminin gelişerek büyümeye devam ettiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Analistler ise bir ralli başlaması halinde yükseliş yaşayabileceğini düşündükleri altcoin’leri paylaşıyor. Analistlerin büyük çoğunluğu 2023 yılında kripto para piyasasında bir yükseliş bekliyor. Bu yükseliş sırasında ise piyasa değeri bakımından en büyük ilk on kripto para arasında yer alan bu 3 altcoin’in liderlik edeceği düşünülüyor.

Ethereum (ETH): Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum, analistlerin yüksek getiri potansiyeli gördükleri bir altcoin. Ethereum şu anda en büyük akıllı sözleşme platformu ve DeFi’den NFT’lere kadar birçok alanda lider konumda. Analistler özellikle proof of work mekanizmasından proof of stake mekanizmasına geçiş ile birlikte ETH’un 2023’ün en çok tercih edilen altcoin’lerinden biri olacağına inanıyor. Buna ek olarak bazı analistler ETH’un 2025 yılına kadar beklenenin de üzerinde bir performans sergileyeceğine inanıyor. ETH yazının kaleme alındığı sırada 1.294 dolardan işlem görüyor ve kripto para birimi ATH seviyesini 16 Kasım 2021 tarihinde 4.891 dolar ile kırmıştı.

Ripple (XRP): Ripple, özellikle bir ödeme sistemi olması ile dikkatleri çekiyor ve uzman isimler Ripple’ın merkez bankası kripto para birimleri konusunda yol gösterici olduğunu düşünüyor. Buna ek olarak Ripple yaklaşık olarak 2 yıldır ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile dava sürecinde bulunuyor. Uzmanlar bu dava sürecinin 2023 yılının ilk yarısında çözüleceğini ve bunun da XRP için yükseliş anlamına geldiğini ifade ediyor. Eğer dava Ripple lehine sonuçlanırsa analistler gözle görülür bir artışın geleceğini ifade ediyor. Bunun yanında dava anlaşma ile bitse bile XRP fiyatının artacağı düşünülüyor. Son günlerdeki fiyat hareketi ile dikkat çeken XRP yazının kaleme alındığı sırada 0,48 dolardan işlem görüyor.

Binance Coin (BNB): İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance’in kripto para birimi olan Binance Coin de yatırımcıların ve analistlerin radarında.43,6 milyar dolarlık piyasa değeri ile birlikte 5. en büyük kripto para konumunda bulunana BNB fiyatının bir noktada Binance performansına bağlı olduğu düşünülüyor. Binance’in son zamanlarda attığı adımların ise yükseliş sırasında BNB için bir yakıt olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla analistler 2023 ile 2025 arasında BNB coin’in ciddi bir artış yakalayabileceğine inanıyor. BNB yazının kaleme alındığı sırada 270 dolardan işlem görüyor.

Analistlerin beklentilerinin karşısında yatırımcıların akıllarından çıkarmaması gereken bir durum var: Kripto para piyasasında kesin konuşmak hiçbir zaman mümkün değildir. Dolayısıyla yatırımcıların riskleri kontrol ederken ve mutlaka araştırma yaparak adım atmasında büyük fayda bulunuyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.